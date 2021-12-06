



Депутат Госдумы и зампред думской комиссии по информполитике Антон Горелкин прокомментировал блокировку Tor, которая началась в России несколько дней назад. По его словам, это вынужденная мера, без которой не обойтись.





Tor для меня (и, думаю, для всех здравомыслящих людей) — это абсолютное зло, с которым нужно бороться максимально жёстко и бескомпромиссно. Я никогда не был сторонником блокировок, но в в случае с Tor других вариантов просто не вижу. Его разработчики ставили своей целью борьбу с цензурой — но по факту Tor стал основой инфраструктуры даркнета. Убежден, что большинство пользователей Tor применяют его исключительно для незаконных действий: доступа к противоправной информации, покупки или продажи запрещенных веществ, номеров кредитных карт, ворованных данных, нелегальных услуг. Именно с помощью Tor российская молодежь вовлекается в наркопотребление.

Tor частично перестал работать в России вечером 2 декабря. Некоторые операторы связи и провайдера интернета заблокировали большую часть IP-адресов, которые используются этой технологией. Последствия блокировки ощутили абоненты МТС, «Ростелекома», МГТС, «Вымпелкома» (бренд билайн), Tele2 и «МегаФона». Официально об этой блокировке не сообщалось, Антон Горелкин стал первым чиновником, признавшим, что Tor запрещён в России.





