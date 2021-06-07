Компания Apple анонсировала крупное обновление сервиса видеозвонков FaceTime. Среди большого списка нововведений есть самое важное — FaceTime перестанет быть эксклюзивом для устройств Apple, общаться в видеочате смогут пользователи гаджетов любых других производителей.
FaceTime будет работать через браузер, почти как Zoom, но с серьёзным ограничением — инициировать видеозвонки можно только с устройства Apple. Пользователи сторонних платформ (например, Android или Windows 10) смогут лишь присоединяться по ссылке с приглашением.
Точная дата появления веб-версии FaceTime пока не определена. Можно ожидать, что она будет запущена осенью 2021 года, то есть ближе к релизу iOS 15 и других крупных апдейтов операционных систем Apple.
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