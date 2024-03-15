Интернет-мошенники начали ходить по домам. Схема неожиданная и опасная

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Мошенники начали осваивать новую схему обмана. Она относительно новая, мало кому известная, поэтому попасться на неё можно очень легко, а потери будут большими.



Злоумышленники обходят многоквартирные дома и оставляют в почтовых ящиках или в дверях листовки примерно с таким содержанием: «Внимание! Была доставка, но вас не оказалось дома! Срочно перезвоните по телефону <…>, иначе заказ будет отменён». Поскольку многие жители РФ постоянно что-то заказывают на маркетплейсах и в интернет-магазинах, высока вероятность, что кто-нибудь поверит в то, что курьер действительно приходил с товаром и не смог выдать его, а потому нужно назначить новую встречу, иначе придётся платить за возврат и возиться с отменой покупки, чтобы выбить деньги обратно.



В ходе беседы по телефону мошенники выманивают обычную для таких случаев информацию: коды из SMS, номера банковских карт и тому подобное. Эти сведения позволяют им получать доступ к чужим деньгам и распоряжаться ими по своему усмотрению (например, переводить на другие счета или совершать покупки с получением на подставных лиц). Если вы обнаружите такую листовку, не стоит звонить по указанному в ней номеру даже из интереса, ведь мошенники могут записывать разговор и использовать запись в дальнейшем, чтобы подделать ваш голос с помощью нейросети.



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