Pegasus Вирусы

Как выглядит вирус Pegasus? Опубликованы скриншоты шпионского ПО

Денис
Снимок экрана 2022-08-07 в 15.11.20.png

В сети появились скриншоты интерфейса вируса Pegasus, используемого для слежки за оппозиционерами, журналистами и правозащитниками. Их опубликовал Telegram-канал EqualLeaks. 
Верхняя панель представляет собой ярлыки для доступа к различным службам смартфона: контактам, данным геолокации, фото камеры, записям микрофона. С их помощью можно удаленно подключиться к телефону и задействовать его микрофон, камеру, получить доступ к перепискам. 

Пользователь взломанного смартфона может даже не подозревать о том, что через его телефон осуществляется прослушка и ведется видеонаблюдение. Напомним, Pegasus используется для взлома как iPhone, так и Android-смартфонов. 

В июле 2021 года появилась информация о том, Pegasus применяют государства для взлома телефонов правозащитников, оппозиционных журналистов и юристов. 

Всего в списке жертв — более 50 000 телефонных номеров. Шпионский сервис взламывал смартфоны жертв, позволял скачивать любую информацию с их устройства и управлять телефоном. Журналисты 17 изданий, включая Guardian и Washington Post ведут расследование об использовании этого программного обеспечения. 
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Источник:
EqualLeaks
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