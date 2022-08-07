Как выглядит вирус Pegasus? Опубликованы скриншоты шпионского ПО

В сети появились скриншоты интерфейса вируса Pegasus, используемого для слежки за оппозиционерами, журналистами и правозащитниками. Их опубликовал Telegram-канал EqualLeaks.
Пользователь взломанного смартфона может даже не подозревать о том, что через его телефон осуществляется прослушка и ведется видеонаблюдение. Напомним, Pegasus используется для взлома как iPhone, так и Android-смартфонов.
В июле 2021 года появилась информация о том, Pegasus применяют государства для взлома телефонов правозащитников, оппозиционных журналистов и юристов.
Всего в списке жертв — более 50 000 телефонных номеров. Шпионский сервис взламывал смартфоны жертв, позволял скачивать любую информацию с их устройства и управлять телефоном. Журналисты 17 изданий, включая Guardian и Washington Post ведут расследование об использовании этого программного обеспечения.