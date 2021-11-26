Apple оповестит пользователей о взломе хакерами, финансируемыми государствами. Об этом сообщает компания на англоязычной странице поддержки.
Согласно новому документу, компания пришлет уведомления по электронной почте и в iMessage на адреса и номера телефонов, связанные с Apple ID потенциальной жертвы. Они будут отмечены как «Уведомление о возможных угрозах» и будут включать в себя шаги, которые пользователи могут предпринять для защиты смартфонов.
«В отличие от традиционных киберпреступников, спонсируемые государством злоумышленники используют уникальные инструменты для нацеливания на очень ограниченное количество людей и их устройства, что значительно затрудняет обнаружение и предотвращение этих атак», — объясняет Apple в документе на странице поддержки.
Эта разработка примечательна тем, что она последовала за новостями о том, что Apple подала в суд на NSO Group, назвав ее спонсируемым государством злоумышленником, который использовал шпионское программное обеспечение Pegasus в целевых атаках с применением обхода системы безопасности iPhone.
Ранее Apple подала в суд на компанию NSO Group. Компания недовольна, что Pegasus используется для взлома ее устройств. В этом году мировые СМИ освещали множество случаев заражения «пегасом» iPhone зарубежных журналистов, политических активистов и самих политиков — предполагалось, что взлом осуществлялся для того, чтобы власти могли контролировать общественную активность этих людей.
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