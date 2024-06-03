Хакеры отбросили популярную российскую сеть магазинов в «каменный век»

Александр


По данным «Коммерсанта», сеть магазинов «Верный» в Москве и других городах подверглась хакерской атаке. Более тысячи магазинов перестали принимать оплату банковскими картами, а также не обрабатывают интернет-заказы. Сайт и мобильное приложение сети тоже перестали работать.

Кто стоит за этой атакой, неизвестно, но не исключено, что те же хакеры, что несколько дней назад взломали компьютерные системы СДЭК и уничтожили почти всю информацию, что привело к приостановке работы компании с клиентами.

Покупатели в магазинах «Верный» не могут воспользоваться кассами самообслуживания и картами лояльности. Кассиры принимают только наличные, а с учётом того, насколько этот способ оплаты непопулярен в России, многие покупатели разворачиваются и уходят без покупок. По подсчётам экспертов, «Верный» теряет около 40% оборота, а это приблизительно по 120-140 миллионов рублей ежедневно. За неделю потери могут превысить миллиард рублей. СДЭК за несколько дней простоя потерял столько же, и это без учёта долгосрочных репутационных потерь.

После случаев со СДЭК и «Верным» российские компании запустили аудит своей ИТ-инфраструктуры и собираются уделять больше внимания защищённости компьютерных систем. Обычно хакеры атакуют серверы компаний вирусами-шифровальщиками, которые быстро зашифровывают все данные, включая бэкапы, после чего злоумышленники требуют крупный выкуп за предоставление ключа расшифровки. Некоторые компании платят за восстановление данных, но многие отказываются, считая, что тем самым они простимулировали бы хакеров к осуществлению новых атак.
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Комментарии

Anatoly076
+196
Anatoly076
Короче добивают видимо… Верный и так почти уже «не верный», так еще и хакерская атака! 😊 В принципе так любую компанию можно обвалить, особенно устойчивый средний бизнес с обороткой 6+ ярдов. Нигде и никто безопасностью не занимается, у нас в стране ИТ то с трудом закрывает потребность, а ИБ в структуре ИТ это вообще 20%, не более. Да и выглядит это всё, как в больницах — пока не скрючит никто лечиться не будет. Так же и тут, пока не атакуют, и не ломается — зачем профилактику проводить-то?! 🤷🏻‍♂️🤣🤣🤣
Сегодня в 15:06
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Lord
+611
Lord Anatoly076
Да не так, жалко платить за безопасность специалистам и кампаниям занимающихся безопасностью. Вот и всё.
час назад в 17:42
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tellurian
+1399
tellurian
Почему только сейчас начали проводить аудит остальные? Уже два года как должны были. Атаки не вчера начались.
2 часа назад в 16:23
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Dmitriy
+961
Dmitriy
Продолжается пляска, боюсь это надолго. И дело даже не в отсутствии CISO как многие диванные орут, а в том, что любую систему можно положить, был бы заказ, от бюджета зависит. А любую виндовую среду в разы легче, байки про апдейты безопасности это маркетинговые песни. А если эта среда ещё и доменная — вообще швах...
46 минут назад
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