Хакеры отбросили популярную российскую сеть магазинов в «каменный век»

По данным «Коммерсанта», сеть магазинов «Верный» в Москве и других городах подверглась хакерской атаке. Более тысячи магазинов перестали принимать оплату банковскими картами, а также не обрабатывают интернет-заказы. Сайт и мобильное приложение сети тоже перестали работать.
Кто стоит за этой атакой, неизвестно, но не исключено, что те же хакеры, что несколько дней назад взломали компьютерные системы СДЭК и уничтожили почти всю информацию, что привело к приостановке работы компании с клиентами.
Покупатели в магазинах «Верный» не могут воспользоваться кассами самообслуживания и картами лояльности. Кассиры принимают только наличные, а с учётом того, насколько этот способ оплаты непопулярен в России, многие покупатели разворачиваются и уходят без покупок. По подсчётам экспертов, «Верный» теряет около 40% оборота, а это приблизительно по 120-140 миллионов рублей ежедневно. За неделю потери могут превысить миллиард рублей. СДЭК за несколько дней простоя потерял столько же, и это без учёта долгосрочных репутационных потерь.
После случаев со СДЭК и «Верным» российские компании запустили аудит своей ИТ-инфраструктуры и собираются уделять больше внимания защищённости компьютерных систем. Обычно хакеры атакуют серверы компаний вирусами-шифровальщиками, которые быстро зашифровывают все данные, включая бэкапы, после чего злоумышленники требуют крупный выкуп за предоставление ключа расшифровки. Некоторые компании платят за восстановление данных, но многие отказываются, считая, что тем самым они простимулировали бы хакеров к осуществлению новых атак.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым