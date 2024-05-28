Хакеры уничтожили СДЭК?

Александр


Хакерская группировка Head Mare призналась во взломе компьютерных систем СДЭК. Судя по публикациям в X, злоумышленники запустили вирус, который зашифровал данные на серверах компании и удалил важную информацию.

Хакеры утверждают, что шансов на восстановление данных нет, уничтожены даже бэкапы, причём выяснилось, что айтишники СДЭК сохраняли их очень редко — приблизительно раз в полгода.

Судя по всему, у Head Mare какие-то личные счёты со СДЭК. Хакеры называют эту службу доставки худшей в стране, даже сравнительно с «Почтой России». Также злорадствуют по поводу жалоб клиентов на недоступность сервиса и приводят скриншоты постов, где владельцы интернет-магазинов грозятся подать в суд на СДЭК и взыскать упущенную прибыль, которая возникла из-за невозможности отправлять заказы покупателям.



Проблемы у СДЭК начались на минувших выходных. Приложение и сайт перестали работать, а на пунктах выдачи и приёма перестали выдавать и принимать отправления. Некоторые пункты закрылись до разрешения ситуации, а их владельцы вывесили объявления, где указано, что сервис не работает по неким «техническим причинам». О том, что произошла хакерская атака, они не рассказывают, пресс-служба СДЭК тоже не давала комментариев по этому поводу.

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