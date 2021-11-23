



Специалисты Kraken Security Labs Team доказали, что сканеры отпечатков пальцев нельзя рассматривать в качестве надёжного метода защиты устройств и пользовательских данных. Эту защиту довольно легко обойти.



Для успешного взлома злоумышленнику достаточно получить отпечаток пальца пользователя. Это не такая сложная задача, как может показаться, ведь такие отпечатки остаются на всех вещах, к которым прикасается человек. После снятия отпечатка потребуется воссоздать его объёмное изображение с помощью 3D-принтера. А далее нужно залить объёмный отпечаток клеем и дать ему подсохнуть. На клее останется дактилоскопический рисунок, идентичный рисунку на пальце жертвы.



В дальнейшем ничто не составляет труда наложить фейковый отпечаток на палец и приложить его к сканеру. Как показывает опыт, этого оказывается достаточно для успешного входа в систему. Некоторые сканеры проверяют температуру с помощью специальных датчиков, поэтому не срабатывают, если приложить отпечаток, приклеенный к холодной поверхности.







В Kraken Security Labs Team протестировали этот способ взлома на различных устройствах. Специалисты успешно взломали все испытуемые гаджеты, включая ноутбуки и планшеты Apple. Они сделали логичный вывод, что PIN-код и пароль обеспечат гораздо более надёжную защиту, нежели сканер отпечатков пальцев.







