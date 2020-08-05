





«Максимателеком», которая предоставляет бесплатный доступ к Wi-Fi в московском метро, выиграла конкурс на оснащение вагонов системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Информацию об этом обнаружили на сайте госзакупок. Судя по документу, сумма контракта составила 1,38 миллиарда рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин в начале этого года пообещал, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в московском метрополитене будет завершено к 1 сентября. На столичных улицах подобная система была запущена с 1 января. Один из самых важных элементов видеонаблюдения — технология поиска людей в потоке.Эксперты полагают, что с одной стороны оснащение камерами вагонов необходимо для обеспечения безопасности, а с другой — это слежка, которая может использоваться в различных целях. Система может использоваться в разных целях, например, для борьбы с терроризмом и поиска преступников, но лица с доступом к информации о перемещении граждан могут использовать её иначе. Такая система может быть взломана и использована в корыстных целях, например, для отслеживания перемещений конкретных лиц.Система распознавания лиц уже используется в павильонах и на станциях московского метро. Она уже показала свою эффективность. Эксперты отмечают, что оснащение камерами вагонов — вполне логичный этап развития. Это также может работать с позиции психологического фактора. Понимание наличия видеонаблюдения само по себе способно остановить преступников и хулиганов.Эксперты отмечают, что система анализа биометрических данных вторгается в персональное пространство граждан. В связи с этим важно обеспечить её работу в соответствии с заявленными целями и гарантировать гражданам права и свободы, а также защиту от внешнего проникновения.