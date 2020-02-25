





Компании «МаксимаТелеком» и «Эр-Телеком» развернули публичные сети Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске. «МаксимаТелеком» использует инфраструктуру «Эр-Телекома» для авторизации и монетизации рекламы, доход от этого делится между партнёрами.Для бесплатного доступа в интернет требуется посмотреть рекламу. При оформлении платной подписки на сервис реклама отключается, а авторизация становится проще — сеть узнаёт пользователя каждый раз при подключении и не требует указывать номер телефона.Сети Wi-Fi от «МаксимаТелеком» и «Эр-Телеком» работают в Екатеринбурге и Ульяновске в публичных местах — парках, вокзалах метро и т. п.Не исключено, что «МаксимаТелеком» запустит аналогичный проект в других российских регионах. До сих пор компания оказывала услуги доступа в интернет через бесплатный и платный Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге (в основном в метро, аэропортах и на общественном транспорте).