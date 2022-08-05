Мошенники изобрели простейший способ красть деньги у абонентов сотовых операторов





Российские абоненты столкнулись с новым способом мошенничества. Он хитрый, простой и эффективный, поэтому на уловки мошенников очень легко попасться, а последствия будут плачевными для кошелька, а точнее, счёта мобильного телефона.



Мошенник звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником сотового оператора, называет её паспортные данные и сообщает, что срок действия SIM-карты истёк, а чтобы продлить его, нужно сообщить код, который сейчас придёт в SMS. Если жертва сообщит полученный код, она предоставит мошеннику доступ в свой личный кабинет на сайте оператора. Злоумышленника, как правило, интересует только одно — вывод денег с этого счёта на подставной номер или банковскую карту.







Россияне не привыкли хранить на счету мобильного телефона крупные суммы (хотя, конечно, бывают исключения), поэтому добыча мошенника в случае удачного проникновения в личный кабинет бывает невелика.



Остаётся вопрос: откуда у мошенника паспортные данные жертвы? Очевидно, она сама когда-то сообщила их какой-нибудь организации, которая в дальнейшем допустила утечку. Базу с паспортными данными можно приобрести на чёрном рынке, причём цены смешные — примерно один рубль за человека. Купившие такую базу сами придумывают, как заработать на ней — хотя бы вот такими обзвонами в попытке украсть деньги с чужих телефонных номеров.

