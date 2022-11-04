Telegram Хакеры

Мошенники нашли новый метод угона аккаунтов в Telegram

Фархад
Telegram hack-1

Злоумышленники вновь принялись за активный угон Telegram-аккаунтов с целью массовой рассылки нежелательных сообщений контактам, в чаты и каналы.

Портал Telegram Info сообщает, что теперь мошенники играют на чрезмерном любопытстве пользователей и повышенном интересе к собственной персоне.

Telegram Hack-11

Схема работает следующим образом: специальный бот предлагает получить доступ к чужой переписке, чтобы показать, как о вас отзываются ваши друзья и знакомые, но для этого он просит предоставить ваш номер телефона, а затем ввести код, полученный в СМС.

Речь идёт об одноразовом коде для авторизации Telegram, который абсолютно никому не стоит предоставлять, а уже тем более отправлять ботам. После получения доступа к вашему аккаунту бот начинает рассылать сообщения с вредоносными ссылками от вашего имени.

Telegram hack account

Чтобы обезопасить себя от подобного способа мошенничества, никогда не предоставляйте коды авторизации Telegram третьим лицам. Кроме того, вы можете просмотреть все авторизованные устройства и удалить их в меню «Настройки» > «Активные сессии» в самом приложении Telegram.
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Источник:
TG Info
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