Мошенники нашли новый метод угона аккаунтов в Telegram

Злоумышленники вновь принялись за активный угон Telegram-аккаунтов с целью массовой рассылки нежелательных сообщений контактам, в чаты и каналы.Портал Telegram Info сообщает, что теперь мошенники играют на чрезмерном любопытстве пользователей и повышенном интересе к собственной персоне.Схема работает следующим образом: специальный бот предлагает получить доступ к чужой переписке, чтобы показать, как о вас отзываются ваши друзья и знакомые, но для этого он просит предоставить ваш номер телефона, а затем ввести код, полученный в СМС.Речь идёт об одноразовом коде для авторизации Telegram, который абсолютно никому не стоит предоставлять, а уже тем более отправлять ботам. После получения доступа к вашему аккаунту бот начинает рассылать сообщения с вредоносными ссылками от вашего имени.Чтобы обезопасить себя от подобного способа мошенничества, никогда не предоставляйте коды авторизации Telegram третьим лицам. Кроме того, вы можете просмотреть все авторизованные устройства и удалить их в менюв самом приложении Telegram.