Каршеринг Мошенники

Мошенники придумали схему с каршерингом. Жертва платит десятки тысяч рублей, хотя никуда не едет

Александр



По сведениям телеграм-канала Baza, мошенники изобрели новую преступную схему. Они втираются в доверие к жертвам, давя на жалость.

Схема выглядит примерно так. Потенциальную жертву окликает плачущий ребёнок, сидящий в каршеринговой машине. Рядом с ним находится женщина, которая рассказывает душещипательную историю. Якобы ребёнок с инвалидностью, не может долго стоять и сидеть, женщина сильно спешила отвезти дочь в больницу, из-за этого несколько раз нарушила правила дорожного движения, каршеринг не позволяет ехать дальше, пока не будут оплачены штрафы, пени и плата за простой. Во время беседы девочка плачет и кривляется, показывая, что ей очень плохо, она страдает от боли и вот-вот отключится.

Мошенники не стесняются просить крупные суммы — несколько десятков или сотен тысяч рублей. Одна из жертв перевела им 190 тысяч рублей за несколько трансакций, и лишь когда они уехали, поняла, что её развели.

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Комментарии

+4131
Gabriel
О, ко мне не далее как вчера такая тетя с Дитем подходила на ул.Льва Толстого и жалостливая история была.
Я внимательно выслушал даму и предложил помощь в обращении в благотворительный фонд, говорю давайте данные , историю болезни и стоимость операции которую озвучили при обращении куда либо.
После этого дама как то сдулась в энтузиазме, а ребёнок поправился на глазах и стал с удовольствием что-то есть. Я себя прямо апостолом господа увидев такое исцеление. Что дальше было не знаю , уехал домой в паркин.)
П.с:
Хочу успокоить народ , такие дамы ходят на парковках с ценником за час от 360 до 450₽ за час, таких улиц в Москве не много.
2 часа назад в 17:44
#
tellurian
+4795
tellurian Gabriel
Об этом же подумал. Помочь не деньгами, а решить ситуацию. Позвонить или написать.
2 часа назад в 18:03
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+65
Analgin
Давно понятно что надо работать в премиум сегменте. По другому только для поддержания штанов
2 часа назад в 18:09
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+822
Grealex
Ну и дура эта баба.
52 минуты назад
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