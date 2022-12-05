Мошенники придумали схему с каршерингом. Жертва платит десятки тысяч рублей, хотя никуда не едет





По сведениям телеграм-канала Baza, мошенники изобрели новую преступную схему. Они втираются в доверие к жертвам, давя на жалость.



Схема выглядит примерно так. Потенциальную жертву окликает плачущий ребёнок, сидящий в каршеринговой машине. Рядом с ним находится женщина, которая рассказывает душещипательную историю. Якобы ребёнок с инвалидностью, не может долго стоять и сидеть, женщина сильно спешила отвезти дочь в больницу, из-за этого несколько раз нарушила правила дорожного движения, каршеринг не позволяет ехать дальше, пока не будут оплачены штрафы, пени и плата за простой. Во время беседы девочка плачет и кривляется, показывая, что ей очень плохо, она страдает от боли и вот-вот отключится.



Мошенники не стесняются просить крупные суммы — несколько десятков или сотен тысяч рублей. Одна из жертв перевела им 190 тысяч рублей за несколько трансакций, и лишь когда они уехали, поняла, что её развели.

