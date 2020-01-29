



Новый министр связи Максут Шадаев предложил к 2024 году обеспечить сотрудников правоохранительных органов и спецслужб доступом к личным данным россиян через интернет. Это позволит им моментально получать подробные сведения о любом гражданине.



Это предложение было высказано на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Министр считает, что МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни и внешней разведки Минобороны необходимо предоставить доступ к государственным данным, данным банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сотрудники этих ведомств и сейчас могут запрашивать данные россиян, но только в рамках оперативно-розыскной деятельности и лишь по решению суда.



Как полагает руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, для того, чтобы предоставить сотрудникам правоохранительных органов, спецслужб и других госучреждений доступ к данным россиян, необходимо внести изменения в Конституцию. Впрочем, статья 55 Конституции уже сейчас позволяет ограничивать права граждан на основании федеральных законов.



Если предложение Шадаева будет реализовано, сотрудники названных им органов смогут в любой момент получать доступ к записям телефонных разговоров, SMS, сообщениям в мессенджерах, а также к банковской информации любого жителя России. При этом им не будет требоваться решение суда и даже какие-либо основания для получения этих данных.







