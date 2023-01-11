На Android и iOS появились десятки поддельных приложений ChatGPT





С конца прошлого года у пользователей и разработчиков возник огромный интерес к ChatGPT — чату, работающему на основе искусственного интеллекта (и очень хорошо работающему). Этим воспользовались мошенники и проходимцы разных мастей — они, к примеру, начали наводнять Play Маркет и App Store поддельными приложениями, замаскированными под ChatGPT.



Чат ChatGPT бесплатный, но его разработчики не выпускали API, который позволили бы создавать сторонние приложения на его основе. По данным TechCrunch, мошенники создали прослойку, которая предоставляет удалённый доступ к ChatGPT на основе виртуализации, причём они берут за это плату. К примеру, приложению ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 удалось выбиться в топ магазинов приложений в нескольких странах, оно предусматривает плату за общение с ботом — 8 долларов в неделю или 50 долларов в месяц.







Эти деньги получают злоумышленники, которые не имеют никакого отношения к ChatGPT и лишь внедрили этот чат в наспех созданную оболочку. Данное приложение было удалено из маркетов, но до сих пор встречаются другие, имеющие слово ChatGPT в своих названиях. Все они работают примерно по такой же схеме, то есть пытаются выманить у пользователей деньги за то, чем можно пользоваться бесплатно.

