Оператор может списать несколько тысяч рублей, если у вас красивый номер
Александр Кузнецов —
Пользовательница «Пикабу» с ником itsbelka рассказала, как Tele2 решил нажиться на ней после того как она решила уйти к другому оператору. Она оказалась недовольна очередным подорожанием услуг, оставила заявку на переход к «Тинькофф Мобайл», а Tele2 направил ей финальное сообщение.
В SMS было сказано, что оператор списывает со счёта 3000 рублей за услугу «Красивый номер». У itsbelka действительно номер с несколькими повторяющимися цифрами, но он достался ей бесплатно несколько лет назад. Видимо, в Tele2 решили исправить эту оплошность и выставили счёт с опозданием — и будто бы в наказание за то, что девушка решила уйти к другому.
itsbelka не растерялась и написала в поддержку о своём несогласии со списанием. К чести Tele2, оператор моментально согласился вернуть деньги.
Что ещё примечательно: если на балансе не окажется требуемых 3 тысяч рублей, Tele2 загонит абонента в минус, поэтому не сможет списать со счёта плату за перенос номера и не отпустит абонента к другому оператору. Таким образом Tele2 в любом случае остаётся в выигрыше — либо разово получит крупную сумму, либо оставит пожелавшего убежать абонента у себя и продолжит получать доход.
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Комментарии
Котоый, естественно не увидит никаких нарушений в работе ОпСоСа. Легче же иностранные компании штрафовать.
час назад в 18:52
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