Покупатель получил от Ozon болт вместо видеокарты

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На «Пикабу» появилась свежая история об обмане при покупке через Ozon Global. Человек заплатил китайцу 54,5 тысячи рублей за видеокарту ASUS Rog Strix GeForce RTX 4070Ti, спустя несколько недель пошёл получать товар, понял, что там совсем не то, что он ожидал, но получить деньги обратно у него пока не получилось.За обёрточной плёнкой скрывалась оригинальная коробка, но даже по весу было понятно, что купленного товара там нет. Видеокарта GeForce RTX 4070Ti весит больше 2,5 кг, а посылка была явно легче килограмма. Внутри что-то болталось и бренчало, чего не должно происходить, будь там видеокарта, ведь она фиксируется пенопластом или схожим материалом. Покупатель решил, что оказался жертвой мошенника, предположил, что ему под видом видеокарты прислали болты и гайки, и захотел оформить отказ прямо в ПВЗ, даже не вскрывая упаковку. Ему отказали.Работник ПВЗ заявил, что покупателю нужно самостоятельно оформить отказ через приложение и никак иначе, а для этого требуется договариваться в чате с продавцом. Продавец отреагировал спустя два дня, предложив такой вариант: покупатель не возвращает товар, оставляет его себе, а ему отправят видеокарту её раз. Вероятно, недобросовестный торговец предусмотрел в своей схеме разные сценарии и не оставлял надежду навариться на очередном обманутом. После отказа он предложил выплатить компенсацию — 5 тысяч рублей, то есть одиннадцатую часть от полной цены товара. Покупателя это не устроило, и в итоге они сошлись на том, что он отправляет «видеокарту» почтой обратно в Китай, а продавец после её получения одобряет полный возврат средств. Посылку он так и не вскрывал, чтобы исключить обвинения в подмене товара, поэтому не узнал, что в ней находится.На этом приключения не закончились. Сейчас в статусе посылки указано «Предоставьте счёт таможне Китая», но покупатель не понимает, как это сделать. Он полагает, что предоставлять данные таможне должен продавец, но он не будет этого делать или растянет эту процедуру на несколько месяцев. За это время он успеет получить от Ozon деньги за фейковый товар и удалит свой магазин с маркетплейса, чтобы не возвращать их.Странно, что покупателя не насторожила нереально низкая цена, ведь в России видеокарты GeForce RTX 4070Ti продаются в 2-3 раза дороже. Возможно, он его бдительность была усыплена репутацией Ozon, который известен лояльным отношением к возвратам (но не в случае с зарубежной доставкой). Ozon не спешит решать проблему с продажей фейковых товаров и до сих пор завален предложениями о продаже видеокарт ASUS Rog Strix GeForce RTX 4070Ti дешевле 60 тысяч рублей от сомнительных продавцов без отзывов и истории продаж.