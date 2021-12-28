По данным Reuters, спутники Starlink несколько раз подлетали на опасное расстояние к Китайской космической станции. Китай был вынужден реагировать заставлять станцию маневрировать, чтобы уклониться от столкновения.

Первый инцидент был зафиксирован 1 июля этого года, а затем та же ситуация повторилась 21 октября. Власти Китая приняли меры по предотвращению риска столкновений и теперь, возможно, будут отдавать команду на превентивное уничтожение спутников Starlink, приближающихся к станции.

В китайских СМИ и соцсетях реакция на эти происшествия была очень бурной. Некоторые жители страны выступают за полное уничтожение всех спутников Starlink, полагая, что с их помощью власти США готовятся к ведению войны и атакам из космоса. Есть и те, кто считает эти спутники бесполезным космическим мусором.

В настоящее время по земной орбите курсирует около 1900 спутников Starlink, которые обеспечивают спутниковым интернетом жителей планеты, в том числе в России. Проект Starlink был запущен компанией SpaceX, которую возглавляет Илон Маск. Всего над Землёй запущено более 30 тысяч спутников разного назначения.



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