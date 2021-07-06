Не так давно принадлежащая Илону Маску компания SpaceX начала тестировать систему спутникового интернета Starlink. Доступ к ней открыт в нескольких странах мира, включая Россию.
Благодаря Starlink, пользоваться интернетом можно в любой глуши, даже там, где нет сотовой связи, не протянут проводной интернет и отсутствуют стационарные телефоны. Поскольку система работает в тестовом режиме, получить доступ к ней не очень просто. Но всё же возможно: потребуется зарегистрироваться на сайте, встать в очередь ожидающих, а когда вас одобрят — приобрести необходимое оборудование и оплатить связь.
Первым делом зайдите на сайт Starlink и оставьте там заявку на подключение. Когда её одобрят, сказать сложно, это может занять несколько недель или месяцев.
Когда заявка одобрена, нужно приобрести набор связи Starlink за 499 долларов (около 36,5 тысяч рублей) с доставкой из США. В этот набор входит всё необходимое: «тарелка», терминал для преобразования сигнала, маршрутизатор Wi-Fi, 30-метровый кабель и крепления. За доступ к спутниковому интернету также потребуется платить абонентскую плату — 99 долларов в месяц (примерно 7300 рублей).
К набору Starlink прилагается инструкция, которая состоит всего из трёх картинок — разобраться с подключением будет очень просто. Ресивер нужно закрепить на улице (например, на стене или крыше дома), его масса около 5 кг. Настроить соединение можно с помощью мобильного приложения Starlink, которое доступно на Android и iOS, — требуется лишь зарегистрироваться, присвоить сети имя и установить пароль доступа.
На сайте Starlink можно следить за перемещением спутников. Чем больше спутников летят над местностью, где вы находитесь, тем выше скорость соединения и стабильнее связь. В среднем скорость варьируется от 50 до 150 мегабит в секунду, то есть примерно столько же, сколько у обычных провайдеров проводного интернета.
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