Компания Apple не справляется с модерацией App Store или не заинтересована в том, чтобы в её магазине были только качественные приложения, а не хлам. К такому выводу пришло издание Washington Post, обнаружившее в App Store огромное количество откровенно вредоносных приложений.
Как подсчитали журналисты Washington Post, в трендах и топах App Store в США приблизительно 2% приложений можно считать по меньшей мере бесполезными, а как максимум — вредительскими и даже мошенническими.
Цель спамерских и скамерских приложений одна — выманить у как можно большего числа пользователей как можно больше денег, не предоставляя взамен ничего стоящего. Яркий пример — сканер QR-кодов, который за 20 долларов в месяц делает то же самое, на что способно стандартное приложение камеры в iOS бесплатно. Также есть фейковые антивирусы — они якобы находят на смартфоне заражённые файлы и просят оплатить подписку за удаление вирусов.
Журналисты подсчитали, что такие приложения приносят своим создателям десятки миллионов долларов. Как правило, деньги списываются в формате подписки, то есть часть пользователей, заплативших мошенникам, продолжает платить, иногда даже не осознавая, за что именно со счёта списываются деньги. Apple не спешит удалять такие приложения, хотя на них жалуются и пользователи, и эксперты по информационной безопасности.
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