И так сойдёт

Издание The Verge при поддержке разработчика клавиатуры FlickType Коста Элефтериу рассказало о серьёзных проблемах с модерацией приложений в App Store. Apple месяцами и даже годами не удаляет приложения, которые обманным путём выманивают у пользователей деньги за оформление подписки, причём такие приложения приносят своим создателям сотни тысяч и даже миллионы долларов. Помогает только огласка в СМИ.

Элефтериу рассказал, что Apple пыталась приобрести его проект, а после отказа долгое время не пропускала клавиатуру FlickType в App Store по надуманным основаниям, зато в магазине появились подделки под неё. Разработчик подал в суд на Apple, требуя возместить упущенную выгоду за два года, а также начал расследовать причины слабой модерации в App Store.

Элефтериу находит мошеннические приложения очень просто: он изучает сервисы аналитики, просматривает указанные в них приложения, читает отзывы и, если замечает среди них подозрительные, проверяет, нет ли внутри  неоправданно дорогой подписки.

Apple

Журналисты The Verge проверили его метод и с легкостью нашли несколько мошеннических приложений, в том числе утилиту iCall, которая работает 3 дня бесплатно, а затем списывает по 9,99 доллара в неделю. Оценка этого приложения 4,5 балла из пяти, но она явно накручена, поскольку недавние отзывы относятся к сервису для домашних тренировок. Ещё один пример — приложение Remote Control Roki, которое позиционируется как пульт для дистанционного управления ТВ-приставкой Roku со смартфона. У Roku есть такая же утилита, но она бесплатная, а мошенники берут с пользователей 4,99 доллара в неделю или 19,99 доллара за пожизненную покупку.

Элефтериу рассказывал компании Apple о приложении Remote Control Roki больше двух месяцев назад, но никаких действий не предпринято, оно по-прежнему доступно в App Store.

Apple

Выяснилось, что в App Store есть целая ферма из VPN-приложений с разными названиями и издателями, хотя они явно принадлежат одним и тем же разработчикам. Модераторов Apple не смущает то, что отзывы к этим приложениям переведены машинным переводчиком, почта указана в несуществующем домене gmail.ru, а сайты сделаны небрежно под копирку и на них всплывают баннеры «Рекомендовано Apple». Каждое из таких приложений может генерировать прибыль около миллиона долларов на подписчиках, готовых отдавать за сомнительные услуги по 9,99 доллара в месяц.

Создатели мошеннических приложений максимально усложняют отмену подписки. Они могут предусмотреть в приложении интерфейс якобы для такой отмены, но фактически деньги продолжат списываться. Если пользователь и заметит обман, то это произойдёт только после очередного списания средств. Далеко не все знают, как оспорить это списание, а некоторые вообще не обращают внимание на подобные расходы, и деньги продолжают утекать с их счёта в карман мошенникам.

Apple

Одно из самых старых мошеннических приложений держится в App Store уже несколько лет. Это Background — beautiful photos с подпиской за 9,99 доллара в неделю, предлагающее обои, на самом деле взятые из бесплатного сервиса Unsplash. Пользователи массово жалуются на него с 2019 года, но Apple никак не реагирует и даже иногда помещает его в топ бесплатных приложений в разделе «Фото и видео».



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Источник:

The Verge The Verge

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