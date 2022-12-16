Москвич хотел изучить рынок интим-услуг. Не фартануло — сломал проституткам оборудование





Baza рассказала об очередном странном случае обмана. 54-летний житель Москвы по имени Сергей звонил по телефонам, указанным на проституточных сайтах, но не вызывал к себе никого, а просто приценивался. После очередного звонка ему перезвонил некто, представившийся Хасеном, и заявил, что своими разговорами Сергей повалил внутреннюю систему конторы, и теперь должен денег за её ремонт.



Хасен потребовал с интим-аналитика возместить затраты на услуги IT-специалистов, а они стоят недёшево (даже больше, чем услуги путан). Сергей послушно перевёл несколько десятков тысяч рублей на указанный счёт через банкомат и даже послушно сжёг банковские чеки. Спустя некоторое время он понял, что его обманули и пошёл в полицию, где рассказал о своём необычном увлечении узнавать расценки девочек по вызову.



Не исключено, что на мысли об обмане Сергея натолкнула аналогичная история, произошедшая с 23-летним москвичом Артёмом. Он тоже обзванивал проституток и «сломал» систему интим-салона, после чего перевёл «вору в законе» по кличке «Седой» 138 тысяч рублей, которых хватило даже на курево и чай с барабульками.

