



На этой неделе компания Qualcomm анонсировала выпуск нового топового процессора Snapdragon 8 Gen 1. Одна из его уникальных возможностей — поддержка постоянного захвата изображения с фронтальной камеры.



Qualcomm утверждает, что эта фича предназначена для удобства. Смартфон может наблюдать за пользователем и не требовать от него разблокировку сканером отпечатков пальцев или паролем и, наоборот, автоматически блокироваться, когда его нет рядом. Добавляется дополнительный слой защиты: смартфон не разблокируется при вводе правильного пароля, если камера не увидит лицо владельца устройства.



Конечно, возникают опасения, что новая технология может использоваться не во благо, а злонамеренно. Например, хакеры могут создать вирус, который будет эксплуатировать камеру, вести постоянную слежку за пользователем и отправлять видео на удалённый сервер. Конечно, производители смогут сами выбирать, задействовать возможность постоянной работы фронтальной камеры на своих устройствах или нет, но опасения о том, что слежка ведётся, всё равно останется у некоторых пользователей. Они и сейчас заклеивают веб-камеры на ноутбуках, а скоро будут делать то же самое со смартфонами. Другой вариант для «параноиков» — выбирать смартфоны с выдвижными фронталками, они точно не будут вести постоянную съёмку, поскольку камера по умолчанию скрыта и выдвигается лишь по необходимости.







