Сноуден

Апелляционный суд девятого округа США признал незаконной программу слежения за звонками и перепиской в интернете, запущенную Агентством национальной безопасности (АНБ). Суд признал, что сбор этой информации неконституционен и нарушает «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки».

Решение суда было вынесено в рамках рассмотрения апелляции на приговор четырем уроженцам Сомали. В 2013 году их задержали в Калифорнии и обвинили в финансировании религиозных фанатиков, причём обвинение частично строилось на информации, добытой АНБ, в том числе записях телефонных разговоров. Суд оставил приговор сомалийцам без изменений, но в своём решении указал, что слежка за ними велась незаконно.

Подробности о слежке АНБ за гражданами США и других стран в 2013 году раскрыл бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден. В доказательство своих слов он предоставил засекреченные документы, к которым имел доступ на службе в АНБ. Правоохранительные органы США обвинили его в госизмене и объявили в международный розыск. Он скрывается в России, где слежка за гражданами узаконена «пакетом Яровой» — полиция, спецслужбы и другие органы могут получать доступ к записям телефонных разговоров, переписке в интернете и интернет-трафику любого гражданина без решения суда.

«Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвиняют в преступлении за то, что я говорю правду, я не мог представить, что доживу до момента, когда суды расценят действия АНБ как противозаконные и в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение. И все же этот день настал», — написал Сноуден в твиттере.

По данным Politico, программа АНБ по слежке за гражданами была закрыта в 2015 году после принятия «Акта о свободе», который запрещает спецслужбам  собирать данные об американцах. Впрочем, по слухам, обновлённая версия программы АНБ продолжала работать до конца 2019 года.


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