Апелляционный суд девятого округа США признал незаконной программу слежения за звонками и перепиской в интернете, запущенную Агентством национальной безопасности (АНБ). Суд признал, что сбор этой информации неконституционен и нарушает «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки».
Решение суда было вынесено в рамках рассмотрения апелляции на приговор четырем уроженцам Сомали. В 2013 году их задержали в Калифорнии и обвинили в финансировании религиозных фанатиков, причём обвинение частично строилось на информации, добытой АНБ, в том числе записях телефонных разговоров. Суд оставил приговор сомалийцам без изменений, но в своём решении указал, что слежка за ними велась незаконно.
Подробности о слежке АНБ за гражданами США и других стран в 2013 году раскрыл бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден. В доказательство своих слов он предоставил засекреченные документы, к которым имел доступ на службе в АНБ. Правоохранительные органы США обвинили его в госизмене и объявили в международный розыск. Он скрывается в России, где слежка за гражданами узаконена «пакетом Яровой» — полиция, спецслужбы и другие органы могут получать доступ к записям телефонных разговоров, переписке в интернете и интернет-трафику любого гражданина без решения суда.
«Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвиняют в преступлении за то, что я говорю правду, я не мог представить, что доживу до момента, когда суды расценят действия АНБ как противозаконные и в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение. И все же этот день настал», — написал Сноуден в твиттере.
По данным Politico, программа АНБ по слежке за гражданами была закрыта в 2015 году после принятия «Акта о свободе», который запрещает спецслужбам собирать данные об американцах. Впрочем, по слухам, обновлённая версия программы АНБ продолжала работать до конца 2019 года.
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А фто так мофно?...
Утверждая на основании сведений полученных незаконным путём и разглашением гос тайны что велся не законный сбор информации о гражданах. Человек разгласивший эти сведения на данный момент в международном розыске по статье госизмене и суд не имел права опираться на информацию которую он предоставил, до полного его оправдания и снятия всех обвинений.
В любом случае решение странное и ни на что не влияющее , в том смысле что оно запрещает использовать данные собранные таким путём , но не их сбор для дальнейшей разработки.
Это как их конституция, все равны, но если ты чёрный , то должен сидеть на галерке в автобусе, проходя мимо белых здороваться и не стоять спиной к ним, ну и не заходить туда где написано вход собакам и чёрным воспрещён. А так да все равны.