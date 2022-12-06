Нейросеть Аниме

Ушлые дельцы придумали, как заработать на тех, кому хочется красивую аватарку. Это бесплатно, но они просят денег

Александр

На сайтах с объявлениями появились предложения стилизовать фотографии под аниме. Кто-то просит по 500 рублей за каждый снимок, у других дешевле, а некоторые демпингуют и согласны поработать всего за 100 рублей. При больших заказах возможны скидки.

Также встречаются объявления от людей, готовых за деньги научить самостоятельно обрабатывать фотографии под аниме-стилизацию. Обучение стоит недорого, но это из-за того, что оно сводится всего к одной фразе: зайдите со смартфона на сайт h5.tu.qq.com, нажмите кнопку, согласитесь с условиями, загрузите фотографию из галереи или сделайте новый снимок, нажмите ещё одну кнопку, подождите несколько секунд — всё, можно скачивать результат.



Часть ушлых дельцов привирает, чтобы набить цену своим услугам: они указывают, что якобы перерисовывают фотографии вручную, что требует определённых навыков и таланта. На самом деле изображение генерируется китайской нейросетью, и для её использования не требуется никаких затрат и особенных познаний, кроме умения пользоваться смартфоном и браузером.

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Комментарии

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Paspartu
Завидую их предприимчивости
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