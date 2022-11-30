Нейросеть Аниме

Как превратить любое селфи в шедевр аниме? Появилась бесплатная нейросеть

Олег

В сети набирает популярность китайская нейросеть от разработчиков QQ. Сервис под названием Different Dimension Me умеет превращать любое селфи или вообще фотографию человека в аниме-портрет. Я попробовал эту штуку и показываю результаты.

Для начала решил «анимезировать» Тима Кука. Получилось грустно и атмосферно: 

Кук

Стив Джобс тоже здесь: 

Джобс

Далее герой новостных лент последних недель (или даже лет) — Илон «Шеф-Твит» Маск: 

Маск

Все же помнят Марти из «Назад в будущее»? Это он:

Марти

Ну и напоследок Бенедикт с труднопроизносимой фамилией:

Бенедикт К.

Нейросеть запрограммирована, чтобы «замечать» различные детали и аксессуары на оригинальном фото и размещать их на итоговом портрете. Она работает бесплатно и довольно быстро, фото обрабатываются по одному; нейросеть выдает небольшой видеоролик с музыкальным сопровождением. В целом, на мой взгляд, получается довольно однообразно, но фанатам жанра безусловно зайдет. Попробовать самому можно вот здесь: по очереди нажмите на две большие кнопки с иероглифами внизу экрана и выберите фото с человеком. Я не нашел, как сохранить результат и просто делал скриншоты. 

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Источник:
QQ
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Комментарии

+478
pincher
А как сохранить то?
2 часа назад в 11:33
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