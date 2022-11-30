Как превратить любое селфи в шедевр аниме? Появилась бесплатная нейросеть

В сети набирает популярность китайская нейросеть от разработчиков QQ. Сервис под названием Different Dimension Me умеет превращать любое селфи или вообще фотографию человека в аниме-портрет. Я попробовал эту штуку и показываю результаты.
Для начала решил «анимезировать» Тима Кука. Получилось грустно и атмосферно:
Стив Джобс тоже здесь:
Далее герой новостных лент последних недель (или даже лет) — Илон «Шеф-Твит» Маск:
Все же помнят Марти из «Назад в будущее»? Это он:
Ну и напоследок Бенедикт с труднопроизносимой фамилией:
Нейросеть запрограммирована, чтобы «замечать» различные детали и аксессуары на оригинальном фото и размещать их на итоговом портрете. Она работает бесплатно и довольно быстро, фото обрабатываются по одному; нейросеть выдает небольшой видеоролик с музыкальным сопровождением. В целом, на мой взгляд, получается довольно однообразно, но фанатам жанра безусловно зайдет. Попробовать самому можно вот здесь: по очереди нажмите на две большие кнопки с иероглифами внизу экрана и выберите фото с человеком. Я не нашел, как сохранить результат и просто делал скриншоты.
Для начала решил «анимезировать» Тима Кука. Получилось грустно и атмосферно:
Стив Джобс тоже здесь:
Далее герой новостных лент последних недель (или даже лет) — Илон «Шеф-Твит» Маск:
Все же помнят Марти из «Назад в будущее»? Это он:
Ну и напоследок Бенедикт с труднопроизносимой фамилией:
Нейросеть запрограммирована, чтобы «замечать» различные детали и аксессуары на оригинальном фото и размещать их на итоговом портрете. Она работает бесплатно и довольно быстро, фото обрабатываются по одному; нейросеть выдает небольшой видеоролик с музыкальным сопровождением. В целом, на мой взгляд, получается довольно однообразно, но фанатам жанра безусловно зайдет. Попробовать самому можно вот здесь: по очереди нажмите на две большие кнопки с иероглифами внизу экрана и выберите фото с человеком. Я не нашел, как сохранить результат и просто делал скриншоты.