В iOS и iPadOS устранены уязвимости, через которые «следили» за россиянами





Компания Apple выпустила обновления iOS 16.5.1 и iOS 15.7.7, в которых устранены обнаруженные «Лабораторией Касперского» критические уязвимости. Через эти уязвимости можно было заразить устройства вредоносным ПО с названием «Операция Триангуляция».



Специалисты «Лаборатории Касперского» полагали, что Apple намеренно добавила в iOS и iPadOS эти уязвимости в качеств бэкдора, чтобы скрытно следить за жителями России и передавать собранную таким образом секретную информацию американским спецслужбам. На фоне этого российским чиновникам было рекомендовано не использовать iPhone и iPad в своей работе. Компания Apple отвергала эти обвинения.



Как указано в чейнджлоге iOS 16.5.1 и iOS 15.7.7, патчи безопасности предотвращают использование уязвимостей нулевого дня, с помощью которых хакеры могли бы запустить произвольный код с привилегиями уровня ядра системы.



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