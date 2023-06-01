iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» сливали данные властям США

Евгений Касперский рассказал на сайте компании, что эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили следы профессиональной целевой кибератаки с использованием мобильных устройств Apple.
Главной целью этой атаки было незаметное внедрение шпионского ПО в iPhone сотрудников компании, включая топ-менеджеров и руководителей среднего звена.
Глава компании также подробно описал процесс внедрения вируса в iPhone. По его словам, для атаки использовались невидимые сообщения iMessage с вредоносным вложением. Используя ряд уязвимостей в iOS, хакеры могли удалённо исполнять произвольный код на устройствах своих жертв. Стоит отметить, что популярное шпионское ПО Pegasus внедрялось в iPhone таким же способом, но Apple якобы устранила эту уязвимость в одном из обновлений iOS 15 ещё в прошлом году.
Расследование экспертов «Лаборатории Касперского» показало, что несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены новой шпионской программой под названием Triangulation («Триангуляция»). Все эти устройства работают на iOS 15.
Евгений отметил, что один из признаков заражения iPhone — невозможность установки обновления iOS. Он также пообещал выпустить специальную утилиту для проверки смартфона на наличие шпионского ПО по резервной копии гаджета в ближайшее время.
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