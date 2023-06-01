iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» сливали данные властям США

Фархад
iPhone

Евгений Касперский рассказал на сайте компании, что эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили следы профессиональной целевой кибератаки с использованием мобильных устройств Apple.

Главной целью этой атаки было незаметное внедрение шпионского ПО в iPhone сотрудников компании, включая топ-менеджеров и руководителей среднего звена.

Глава компании также подробно описал процесс внедрения вируса в iPhone. По его словам, для атаки использовались невидимые сообщения iMessage с вредоносным вложением. Используя ряд уязвимостей в iOS, хакеры могли удалённо исполнять произвольный код на устройствах своих жертв. Стоит отметить, что популярное шпионское ПО Pegasus внедрялось в iPhone таким же способом, но Apple якобы устранила эту уязвимость в одном из обновлений iOS 15 ещё в прошлом году.

Расследование экспертов «Лаборатории Касперского» показало, что несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены новой шпионской программой под названием Triangulation («Триангуляция»). Все эти устройства работают на iOS 15.

Евгений отметил, что один из признаков заражения iPhone — невозможность установки обновления iOS. Он также пообещал выпустить специальную утилиту для проверки смартфона на наличие шпионского ПО по резервной копии гаджета в ближайшее время.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Евгений Касперский
Cсылки по теме:
Тысячи iPhone сливают информацию спецслужбам США
Москвичи вложили десятки миллионов рублей в «параллельный импорт» айфонов. В результате — ни денег, ни гаджетов
Belkin представила мощный пауэрбанк для iPhone и Apple Watch

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: Atomic Heart
Стали известны последствия мощной вспышки на Солнце
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+18
OnVoG
И шапочку из фольги по почте еще пришлёт
час назад в 18:32
#
Volnorez Uraganov
+110
Volnorez Uraganov OnVoG
А вы видимо один из беспечных ,счастливых обитателей планеты розовых пони где текут молочные реки и кисельные берега , где все счастливы и желают друг другу всего самого доброго , где нет невзгод и горестей
час назад в 18:47
#
+30
Gandalf2021
Производители антивирусов решили воспользоваться конторским хайпом… и продавать свои поделки для iOS…

В то же время разумный человек просто внимательно прочтёт самое главное: «один из признаков заражения iPhone — невозможность установки обновления iOS»… со всеми вытекающими…
час назад в 18:49
#
+231
Fantomas99
ходят упорные слухи, что сам Касперский и разрабатывает вирусы и шпионский инструментарий. А что, если что-то пошло не так и вирус вышел из-под контроля и начал самопроизвольно распространяться?
шутка, конечно:))
час назад в 19:00
#
Dmitriy
+550
Dmitriy
Женёк, как же так? Ты ж так орал, что айфоны гуано, после того, как apple тебя послала с твоим антивирем, правда. И ты своим сотрудникам такое позволял? Ай-яй-яй....
час назад в 19:07
#