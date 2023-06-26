В «Яндекс Браузере» найден пугающий баг — он транслирует экран компьютера соседям

Пикабушник user5141736 рассказал о необычном поведении «Яндекс Браузера». Программа автоматически подключается к соседскому телевизору и транслирует на него изображение.



user5141736 пояснил, что его компьютер подключен к интернету кабелем, Wi-Fi он не использует, поэтому беспроводная трансляция контента вроде бы должна быть исключена. Несмотря на это, «Яндекс Браузер» соединяется с чужим компьютером сразу после включения компьютера. Разрывать соединение приходится вручную.





Скриншот: Пикабу



С чем связан этот баг, неизвестно. user5141736 обратился в поддержку «Яндекс», но оттуда не ответили. Комментаторы на «Пикабу» предположили, что проблема кроется в оборудовании провайдера, который не настроил должным образом изолирование портов. В результате устройства, находящиеся в разных квартирах, образуют локальную сеть и могут обмениваться друг с другом данными без какой-либо проверки и парольной защиты.



Трансляция изображения с компьютера на телевизор с поддержкой Smart TV — одна из возможностей Chromium и большинства браузеров на его основе, в число которых входит «Яндекс Браузер». Эта функция задействуется не на всех сайтах, а лишь на некоторых (например, на YouTube). Благодаря этому ограничению, исключается утечка чувствительных данных, то есть соседи не смогут увидеть на своём телевизоре чужое общение в мессенджерах, соцсетях и электронной почте. Максимум, что может быть им показано, — ролики с YouTube и других видеосервисов, приложения которых доступны на Smart TV.

