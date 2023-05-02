Как запустить фильм с компьютера на телевизоре в пару кликов

Александр



Мы уже рассказывали о том, как запустить трансляцию со смартфона или планшета на монитор компьютера с Windows, а в этой статье говорится о возможности стриминга с ПК на телевизор. Потребуется компьютер на базе Windows с браузером Chrome, телевизор с функцией Smart TV и роутер с подключением к интернету.

Инструкция простая: откройте Chrome на компьютере, нажмите на меню в правой верхней части (вертикальное многоточие) и выберите опцию «Трансляция...» Если у вас есть телевизор, который поддерживает такую возможность (а это все модели с Android TV и некоторые модели с другими операционными системами), Chrome покажет, что к нему можно подключиться. Важно, чтобы компьютер и телевизор были подключены к одной сети Wi-Fi, поскольку данные передаются по локальному соединению. При подключении можно выбрать, чтобы вместе с изображением на телевизор передавался и звук.



Эту возможность можно использовать для просмотра на телевизоре фильмов, скачанных на компьютер. Нет необходимости копировать их на флешку или организовывать сетевое подключение расшаренных папок, можно обойтись одним только браузером. Играть по такому соединению вряд ли будет комфортно из-за сильных задержек, для этого лучше подключить компьютер к телевизору HDMI-кабелем, который гораздо быстрее передаёт изображение и звук.

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Комментарии

+150
lokky
После слов "...откройте Chrome" читать перестал))
2 часа назад в 22:31
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–21
oskar
Открою тайну, что есть ещё проще инструкция — Chrome вообще не надо запускать, его даже может и не быть на компе.
2 часа назад в 22:32
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+6
OnVoG
Я не понимаю. У меня комп на проводе. Телек на вифи. Я в пролете? Ничего не посмотрю через хром? Что за черезрукожопошные инструкции? Ааааа. Это же Кузнецов.
час назад в 23:46
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