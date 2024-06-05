Все утечки аккаунтов Telegram объединили в общую базу

Александр


Анонимный энтузиаст собрал из 518 источников архивы, в которых содержится информация о телеграм-аккаунтах, украденная с помощью вирусов и фишинговых сайтов. Он составил из 1700 отдельных файлов сводную базу данных и передал её ресурсу Have I Been Pwned, на котором любой желающий может проверить, утекли ли к хакерам или в открытый доступ его логины и пароли от различных сайтов и приложений.

Общий объём данных со сведениями о владельцах телеграм-аккаунтов составляет 122 ГБ. База включает в себя более 2 миллиардов строк, где содержится 361 миллион уникальных email-адресов, причём около половины из них ранее не были замечены в каких-либо утечках. К некоторым адресам добавлены пароли для входа в телеграм-аккаунты, также есть сведения о регистрациях на сайтах и в приложениях.

Эта база далеко не полная, поскольку она была составлена в основном из демонстрационных фрагментов, которые хакеры открыто выкладывают при продаже собранных данных.



Проверить, утекли ли ваши данные, можно на сайте Have I Been Pwned. Если утечки найдутся, обязательно поменяйте пароли и установите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно и целесообразно.


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Комментарии

kardigan
+3642
kardigan
После подписки ещё что то утекёт!🤣
минуту назад
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