Chrome

В следующем году компания Google обновит браузер Chrome до юбилейной версии 100. В ресурсе Chromium Bug Tracker появились сведения о том, какие проблемы принесёт это обновление.

Известно, что в Chrome 100 перестанут корректно работать сайты, созданные с использованием вебкит-инструмента Duda. Владельцам таких ресурсов необходимо внести изменения в код, идентифицирующий браузер пользователя. Проблема в том, что платформа Duda распознаёт лишь первые две цифры в версии браузера, поэтому определит Chrome 100 как Chrome 10, при том, что с 2015 года она блокирует использование любой версии Chrome старше 40.

Есть риск, что многие сайты, созданные с помощью Duda, останутся неработоспособны, особенно если владельцы утратили к ним интерес. Этот инструмент был особенно популярен среди веб-разработчиков на рубеже девяностых и нулевых, но некоторые из них до сих пор используют его. Google готовит собственное решение проблемы, как вариант — рассматривается смещение версии браузера на вторую позицию в идентификаторе User Agent. В этом случае сотая версия Chrome будет обозначаться как 99.100.xxxx.xx. Такой вариант User Agent уже тестируется в свежей бета-версии программы.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple позаботилась о владельцах Android. Для них вышло новое приложение Apple позаботилась о владельцах Android. Для них вышло новое приложение

Найдена опаснейшая уязвимость на компьютерах по всему миру. Хакеры уже вовсю зверствуют Найдена опаснейшая уязвимость на компьютерах по всему миру. Хакеры уже вовсю зверствуют

Пользуетесь Wi-Fi и Bluetooth? Ваш iPhone и Mac взломают не глядя и украдут самое важное Пользуетесь Wi-Fi и Bluetooth? Ваш iPhone и Mac взломают не глядя и украдут самое важное