



В следующем году компания Google обновит браузер Chrome до юбилейной версии 100. В ресурсе Chromium Bug Tracker появились сведения о том, какие проблемы принесёт это обновление.



Известно, что в Chrome 100 перестанут корректно работать сайты, созданные с использованием вебкит-инструмента Duda. Владельцам таких ресурсов необходимо внести изменения в код, идентифицирующий браузер пользователя. Проблема в том, что платформа Duda распознаёт лишь первые две цифры в версии браузера, поэтому определит Chrome 100 как Chrome 10, при том, что с 2015 года она блокирует использование любой версии Chrome старше 40.



Есть риск, что многие сайты, созданные с помощью Duda, останутся неработоспособны, особенно если владельцы утратили к ним интерес. Этот инструмент был особенно популярен среди веб-разработчиков на рубеже девяностых и нулевых, но некоторые из них до сих пор используют его. Google готовит собственное решение проблемы, как вариант — рассматривается смещение версии браузера на вторую позицию в идентификаторе User Agent. В этом случае сотая версия Chrome будет обозначаться как 99.100.xxxx.xx. Такой вариант User Agent уже тестируется в свежей бета-версии программы.







