AirTag


Вместе с обновлениями своих операционных систем для мобильных и настольных устройств Apple представила совершенно новое приложение для Android-смартфонов. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.

Новое приложение от Apple называется Tracker Detect и уже доступно для скачивания в Google Play (насчет App Gallery и других магазинов пока ничего не известно). Эта программа была создана для работы со смарт-трекерами и метками — в первую очередь с AirTag, но поддерживаются и другие аксессуары, например Chipolo. Приложение будет работать со всеми устройствами, которые поддерживают сеть «Локатора» от Apple. 

Detect

Ранее блогеры и обычные пользователи выражали обеспокоенность тем фактом, что Apple AirTag можно использовать для слежки за людьми — достаточно подбросить им метку. Недавно даже стало известно, что канадские угонщики используют AirTag для слежки за владельцами премиальных авто. Apple прислушалась к этим претензиям и обновила ПО своих девайсов — теперь ваш iPhone покажет вам уведомление, если обнаружит, что чужой AirTag подозрительно долго движется вместе с вами. К слову, эта система работает не идеально

Однако пользователей Android-устройств поначалу «обделили» — очевидно, что их смартфоны не будут подавать никаких сигналов о слежке за своим владельцем посредством AirTag. Теперь исправлена и эта проблема. Приложение Tracker Detect будет следить за окружающими Bluetooth-устройствами и предупредит пользователя о подозрительных смарт-метках поблизости. 

Detect

К сожалению, полноценно использовать Apple AirTag с Android-смартфонами новое приложение не позволяет. Его возможности ограничиваются лишь сканированием пространства вокруг смартфона и защитой от слежки за его владельцем. Посыл Apple ясен: хочешь использовать аксессуар с «яблочком» — покупай iPhone. Похоже, что полноценного «Локатора» для Android ждать теперь не стоит. 

Ранее мы рассказали о новых функциях в фирменных приложениях Google и «Яндекс с Алисой». 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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