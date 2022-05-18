Утечки Авито ГИБДД Яндекс.Еда

Хакеры «прокачали» сайт с утечками «Яндекс.Еды». Теперь там есть базы ГИБДД, «Авито», СДЭКа и прочих

Олег
Хакеры

В рунете обновился сайт с утекшими базами «Яндекс.Еды». Теперь там появилась масса других сервисов и данных их пользователей.

Напомним, что сайт с огромной утекшей базой клиентов «Яндекс.Еды» появился в начале марта. Он наглядно визуализировал личную информацию пользователей сервиса: на интерактивной карте можно было увидеть, кто что заказывает в «Яндексе», с адресами, фамилиями, номерами телефонов и суммами платежей. Теперь же хакеры расширили «ассортимент».

На сайте появились данные из базы ГИБДД. Кроме того, присутствует личная информация пользователей ряда других популярных российских сервисов:
  • «Авито»
  • Wildberries
  • СДЭК
  • билайн
  • ВТБ.
По фамилии или номеру телефона можно найти личную информацию человека, которая будет извлечена сразу из всех имеющихся баз и сгруппирована в цельный блок. То есть, по одной фамилии можно найти данные о заказах в «Еде», актуальные данные об авто из ГИБДД, информацию из СДЭКа и так далее. 

3

Разработчики обещают выложить инструкцию по созданию такого сайта на локальном сервере, чтобы можно было восстановить доступ в случае полной блокировки. В данный момент он заблокирован Роскомнадзором, но доступ получить всё же реально. 

Комментарий «Авито»: Это не утечка, а обычный парсинг публичных данных. Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены.
-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
Илон Маск: «Русские атакуют мой Starlink»
RuTube ожил и снова работает
NashStore «сломали» сразу после запуска. Что случилось?

Рекомендации

Рекомендации

Поиск Google изменился — обновление понравится не всем
Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+3680
tellurian
Уже есть информация что это старые данные.
Сегодня в 11:08
#
Олег Воронин
+2662
Олег Воронин tellurian
Конечно старые, мы же, как нормальные люди, регулярно меняем ФИО, данные паспорта, адрес прописки и номер телефона.
Сегодня в 11:42
#
+233
mr.panda
Сам то сайт как найти?)
Сегодня в 11:37
#
0
Lf Олег Воронин
Это который ***ру дата ? Он же заблочен даже с впном, как зайти на него
час назад в 15:08
#
Tigrolik
+498
Tigrolik
Какой нафиг парсинг? Каких публичных данных? На скрине не разу не публичные данные.
Сегодня в 12:48
#
+243
Paspartu Tigrolik
Это ответ от авито. От них данные публичные
Сегодня в 12:50
#
protexx
–3
protexx
проверил свои данные,билайн и сдэк,хорошо хоть номер паспорта не засветили.в конце сайта можно удалить свои данные,наверное за деньги,не проверял
2 часа назад в 14:06
#
0
Lf protexx
С каким впном ты зашел ? Ты же про *** ru data говоришь? Я пытался с разными впнами везде не работает сайт
час назад в 15:09
#
0
Inkognito
Скиньте, пожалуйста ссылку на сайт в телегу @inkognito_anonimous
час назад в 15:13
#