Хакеры «прокачали» сайт с утечками «Яндекс.Еды». Теперь там есть базы ГИБДД, «Авито», СДЭКа и прочих

В рунете обновился сайт с утекшими базами «Яндекс.Еды». Теперь там появилась масса других сервисов и данных их пользователей.
Напомним, что сайт с огромной утекшей базой клиентов «Яндекс.Еды» появился в начале марта. Он наглядно визуализировал личную информацию пользователей сервиса: на интерактивной карте можно было увидеть, кто что заказывает в «Яндексе», с адресами, фамилиями, номерами телефонов и суммами платежей. Теперь же хакеры расширили «ассортимент».
На сайте появились данные из базы ГИБДД. Кроме того, присутствует личная информация пользователей ряда других популярных российских сервисов:
- «Авито»
- Wildberries
- СДЭК
- билайн
- ВТБ.
Разработчики обещают выложить инструкцию по созданию такого сайта на локальном сервере, чтобы можно было восстановить доступ в случае полной блокировки. В данный момент он заблокирован Роскомнадзором, но доступ получить всё же реально.
Комментарий «Авито»: Это не утечка, а обычный парсинг публичных данных. Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены.