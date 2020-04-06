В последние несколько популярность приложения для видеоконференций Zoom резко выросла. Тем не менее у сервиса имеется несколько серьезных проблем с безопасностью и конфиденциальностью.
Чтобы решить все проблемы, сотрудники Zoom представили несколько новых функций, направленных на создание более безопасной среды для видеовстреч. В сервисе теперь по умолчанию будет включена функция «комнаты ожидания», куда попадают все участники, прежде чем владелец владел сеанса предоставит им доступ к видеоконференции, для всех пользователей с бесплатной лицензией, включая учетные записи образовательных учреждений.
Все собрания и вебинары Zoom вышеупомянутых пользователей теперь будут нуждаться в пароле для входа на собрания. Новые настройки будут применены по умолчанию, но вы сможете при необходимости их изменить в веб-версии Zoom или при планировании нового события. Все новые опции безопасности направлены на то, чтобы предотвратить подключение нежелательных участников к видеоконференциям Zoom.
Чтобы решить все проблемы, сотрудники Zoom представили несколько новых функций, направленных на создание более безопасной среды для видеовстреч. В сервисе теперь по умолчанию будет включена функция «комнаты ожидания», куда попадают все участники, прежде чем владелец владел сеанса предоставит им доступ к видеоконференции, для всех пользователей с бесплатной лицензией, включая учетные записи образовательных учреждений.
Все собрания и вебинары Zoom вышеупомянутых пользователей теперь будут нуждаться в пароле для входа на собрания. Новые настройки будут применены по умолчанию, но вы сможете при необходимости их изменить в веб-версии Zoom или при планировании нового события. Все новые опции безопасности направлены на то, чтобы предотвратить подключение нежелательных участников к видеоконференциям Zoom.
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