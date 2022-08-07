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В Windows 11 изменят элемент интерфейса, которым пользуется каждый
Денис Марков —
В Windows 11 изменится внешний вид диалогового окна для выключения и перезагрузки системы. Об этом сообщает Windows Latest.
Из окна уберут логотип операционной системы и значок PC. Отметим, что интерфейс этого окна не менялся много лет.
Также изменится дизайн кнопок и выпадающего меню. Эти элементы интерфейса сделают более органичными для нового дизайн-кода актуальной версии операционной системы.
Ранее стало известно, что в Windows 10 появятся две функции из Windows 11. У Microsoft есть «ограниченный набор функций», который он планирует перенести с Windows 11 на Windows 10, чтобы сделать переход на новую версию операционной системы более плавным.
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