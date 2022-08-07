Microsoft Windows 11 Windows

В Windows 11 изменят элемент интерфейса, которым пользуется каждый

Денис
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В Windows 11 изменится внешний вид диалогового окна для выключения и перезагрузки системы. Об этом сообщает Windows Latest. 

Из окна уберут логотип операционной системы и значок PC. Отметим, что интерфейс этого окна не менялся много лет. 

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Также изменится дизайн кнопок и выпадающего меню. Эти элементы интерфейса сделают более органичными для нового дизайн-кода актуальной версии операционной системы.

Ранее стало известно, что в Windows 10 появятся две функции из Windows 11. У Microsoft есть «ограниченный набор функций», который он планирует перенести с Windows 11 на Windows 10, чтобы сделать переход на новую версию операционной системы более плавным. 
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Комментарии

+678
Stylus
Думал кузя в авторах, а тут его почитатели.

"изменят функцию" "изменится внешний вид диалогового окна"
Автор, ты дебил?
2 часа назад в 12:37
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Tigrolik
+483
Tigrolik
У меня нет такого диалогового окна. Как и зачем его вызывать (через командную строку?)?
2 часа назад в 12:42
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