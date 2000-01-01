JBL CLUB — ДВИГАЙСЯ С МУЗЫКОЙ

CLUB — вдохновленная музыкантами линейка новых беспроводных наушников JBL. Высококачественный звук перенесет вас на большую сцену и заставит почувствовать себя в эпицентре музыкальных событий. Все модели JBL CLUB созданы так, чтобы удовлетворять потребности профессионалов и при этом оснащены технологиями, которые нужны нам при повседневном использовании: в дороге, дома и на работе.

А еще амбассадоры бренда JBL вдохновились звучанием новых наушников и на целую неделю составили для тебя плейлисты с крутой музыкой. Возвращайся каждый день за новыми эмоциями!

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