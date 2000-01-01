JBL CLUB — ДВИГАЙСЯ С МУЗЫКОЙ
CLUB — вдохновленная музыкантами линейка новых беспроводных наушников JBL. Высококачественный звук перенесет вас на большую сцену и заставит почувствовать себя в эпицентре музыкальных событий. Все модели JBL CLUB созданы так, чтобы удовлетворять потребности профессионалов и при этом оснащены технологиями, которые нужны нам при повседневном использовании: в дороге, дома и на работе.
А еще амбассадоры бренда JBL вдохновились звучанием новых наушников и на целую неделю составили для тебя плейлисты с крутой музыкой. Возвращайся каждый день за новыми эмоциями!
К плейлисту дня
JBL CLUB ONE
Флагман линейки. Беспроводные полноразмерные наушники с технологией адаптивного шумоподавления и качеством звука профессионального уровня
Этот звук заставит сказать «вау»
Вы еще никогда не слышали любимые треки в таком исполнении. За это отвечает легендарный профессиональный звук JBL, поддержка Hi-Res аудио, чтобы не потерять нюансы каждой композиции, и 40 мм графеновая мембрана для высокой детализации и чистоты звука, в котором различима каждая нота.
Погрузиться в музыку или уйти в себя
Наушники JBL CLUB ONE оснащены технологией адаптивного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling, которая измеряет окружающий шум с частотой 50 тысяч раз в секунду и адаптируется под звуковую среду, обеспечивая максимальную изоляцию. Технология также учитывает надетые очки, прическу и движения головы. А функция SilentNow в одно касание активирует режим шумоподавления без включения Bluetooth – для моментов, когда вам нужна только тишина и концентрация.
Комфорт и никаких компромиссов
Тебе никогда не устать от JBL CLUB ONE. Воздушные овальные амбушюры обеспечивают мягкую посадку, но в паре с оголовьем уверенно держатся на голове и не заставят лишний раз поправлять наушники. Пусть музыка играет как можно дольше! Ко всему прочему, эта модель создана из прочных и качественных материалов: металл и кожа обеспечивают долговечность, а ненавязчивый декор дополняет образ настоящего флагмана.
И еще вот такие фишки
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Крутой звук с максимальной входной мощностью 3500 мВт (32 Ом)
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Идеальны для DJ: прочная конструкция, сдвигаемая чашка и витой провод в комплекте
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Настройки эквалайзера от известных музыкантов в приложении My JBL Headphones и функция Stage+ с эффектом присутствия в студии или на сцене
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Музыка не остановится целых 45 часов при прослушивании по Bluetooth
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Технологии TalkThru, чтобы не пропустить голоса людей вокруг, и Ambient Aware для приглушения музыки и усиления звуков извне
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Комфорт в путешествиях благодаря легко складывающейся конструкции, футляру и адаптеру для самолета
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Лучшее качество разговоров за счет использования двойного микрофона
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JBL CLUB 950NC
Беспроводные полноразмерные наушники с адаптивным шумоподавлением и легендарным профессиональный звуком JBL с поддержкой Hi-Res
Слушай музыку, как будто ты и есть DJ
Фирменный звук JBL с поддержкой Hi-Res аудио обеспечивает высокую детализацию и чистоту звука для незабываемых эмоций.
Адаптивноешумоподавление
Хочешь спокойно доехать на работу? Учиться, чтобы никто не мешал? Нажми и держи кнопку Smart Ambient в течение нескольких секунд, чтобы отключиться от всего вокруг и погрузиться в любимый плейлист.
Целый день в наушниках
Лучшие наушники – это те, которые можно надеть и забыть, что они есть на голове. JBL CLUB 950NC удобно ложатся на уши благодаря мягким овальным амбушюрам. Кроме того, они созданы из прочных и качественных материалов с эффектными деталями. Здесь соседствуют надёжность, эргономика и качественный звук.
И еще вот такие фишки
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Солидный звук с максимальной мощностью 2000 мВт (32 Ом)
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Эффект студии звукозаписи или присутствия на сцене в приложении My JBL Headphones
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До 55 часов работы при прослушивании по Bluetooth
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Технологии TalkThru, чтобы не пропустить голоса людей вокруг, и Ambient Aware для приглушения музыки и усиления звуков извне
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Комфорт переноски благодаря легкому складыванию и защитному футляру
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Идеальное качество разговоров благодаря двойному микрофону
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Bass Boost — мгновенное усиления басов и впечатлений от музыки нажатием одной кнопки
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JBL CLUB 700BT
Беспроводные накладные наушники. Насыщенный четкий звук, и комфортная посадка на каждый день.
Погрузитесь в действие
Аудио высокого разрешения и легендарное звучание JBL профессионального уровня — гарантия насыщенного и четкого звука. JBL CLUB 700BT донесут именно те эмоции, которые задумали твои любимые артисты.
Сочный бас одним движением
Никаких сложных настроек звука: просто нажмите специальную кнопку на правом корпусе наушников, чтобы технология Bass Boost мгновенно усилила басы и сделала ярче впечатления от музыки.
Комфортная посадка
Наушники JBL CLUB 700BT созданы, чтобы полностью погрузить тебя в музыку, а мягкие чаши наушников заставят забыть, что они вообще надеты.
И еще вот такие фишки
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Солидный звук с максимальной мощностью 1000мВт (32 Ом)
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Эффект присутствия в студии звукозаписи или на сцене в приложении My JBL Headphones
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До 50 часов музыки на одной зарядке
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Технологии TalkThru, чтобы не пропустить голоса людей вокруг, и Ambient Aware для приглушения музыки и усиления звуков извне
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Наушники легко складываются, их удобно носить каждый день и брать в путешествия
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Идеальное качество разговоров благодаря двойному микрофону
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Поддержка голосовых ассистентов Google и Amazon
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ С JBL CLUB
Устрой персональную вечеринку
или послушай классные треки на каждый день
или послушай классные треки на каждый день
В нашем проекте приняли участие амбассадоры JBL. Вдохновившись звучанием наушников и во время выступлений, и при повседневном использовании, специально для Айгайдс они составили шесть плейлистов, которые каждый день будут создавать для тебя особенное настроение. Возвращайся на страницу проекта, открывай для себя новые треки, вспоминай проверенные временем композиции и делись этим с друзьями. А на седьмой день станет доступна сразу вся музыка этого проекта — сможешь послушать ее в любой момент.
BARBARA
BARBARA — музыкальный продюсер, диджей, создатель и идейный вдохновитель нашумевших в Москве проектов «Лагерь» и «Лагерь Френдз». Кроме того, она выступает с группой ХЛЕБ в качестве концертного диджея. BARBARA занимается музыкой уже 8 лет и за это время успела поучаствовать в огромном количестве тусовок и мероприятий, а также постоянно организовывает собственные вечеринки.
- ЯНДЕКС МУЗЫКА
- APPLE MUSIC
- SPOTIFY
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Наверное, заход в музыкальную неделю должен быть плавным? Именно такой — спокойный, но совершенно точно не скучный — плейлист мы выбрали для начала проекта. Идеальные треки, для мечтательного взгляда на звездное небо, спокойной прогулки или умиротворенного вечера в компании любимого человека.ПЛЕЙЛИСТ ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
-
Наверное, заход в музыкальную неделю должен быть плавным? Именно такой — спокойный, но совершенно точно не скучный — плейлист мы выбрали для начала проекта. Идеальные треки, для мечтательного взгляда на звездное небо, спокойной прогулки или умиротворенного вечера в компании любимого человека.ПЛЕЙЛИСТ ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
-
Наверное, заход в музыкальную неделю должен быть плавным? Именно такой — спокойный, но совершенно точно не скучный — плейлист мы выбрали для начала проекта. Идеальные треки, для мечтательного взгляда на звездное небо, спокойной прогулки или умиротворенного вечера в компании любимого человека.ПЛЕЙЛИСТ ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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Обзоры наушников JBL CLUB.
СКОРО
Тест и розыгрыш JBL CLUB ONE.
СКОРО
технические характеристики
Динамическая мембрана: 40 мм
Частотная характеристика (пассивная): 10 Гц – 40 кГц
Частотная характеристика (активная): 20 Гц – 20 кГц
Чувствительность: 95 дБ уровень звукового давления при 1 кГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления: 95 дБ
Максимальная входная мощность (пассивная): 3500 мВт
Чувствительность микрофона: -38 дБ*В при 1 кГц/Па
Импеданс: 32 Ом
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Версия Bluetooth: 5.0
Аккумулятор: литий-ионный, 730 мАч/3,7 В
Питание: 5 В; 1,0 A
Время зарядки: < 2 ч
Воспроизведение музыки по Bluetooth: 45 ч
Воспроизведение музыки по Bluetooth с активным шумоподавлением: 23 ч
Время воспроизведения музыки с включенным Aux-in и активным шумоподавлением: 25 ч
Вес: 378,5 г
технические характеристики
Динамическая мембрана: 40 мм
Частотная характеристика (пассивная): 16 Гц – 40 кГц
Частотная характеристика (активная): 16 Гц – 22 кГц
Чувствительность: 91 дБ уровень звукового давления при 1 кГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления: 105 дБ
Максимальная входная мощность (пассивная): 2000 мВт 32 Ом
Чувствительность микрофона: -24 дБ*В при 1 кГц/Па
Импеданс: 32 Ом
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Версия Bluetooth: 5.0
Аккумулятор: литий-ионный, 730 мАч/3,7 В
Питание: 5 В; 1,0 A
Время зарядки: < 2 ч
Воспроизведение музыки по Bluetooth: 55 ч
Воспроизведение музыки по Bluetooth с активным шумоподавлением: 22 ч
Время воспроизведения музыки с включенным Aux-in и активным шумоподавлением: 30 ч
Вес: 372 г
технические характеристики
Динамическая мембрана: 40 мм
Частотная характеристика (пассивная): 16 Гц – 40 кГц
Частотная характеристика (активная): 16 Гц – 22 кГц
Чувствительность: 100 дБ уровень звукового давления при 1 кГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления: 93 дБ
Максимальная входная мощность (пассивная): 1000 мВт
Чувствительность микрофона: -24 дБ*В при 1 кГц/Па
Импеданс: 32 Ом
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Версия Bluetooth: 5.0
Аккумулятор: литий-ионный, 610 мАч/3,7 В
Питание: 5 В; 1,0 A
Время зарядки: < 2 ч
Воспроизведение музыки по Bluetooth: 50 ч
Вес: 283 г