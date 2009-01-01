Главное о JBL CLUB,
сложный музыкальный тест
и розыгрыш наушников
сложный музыкальный тест
и розыгрыш наушников
В линейке JBL CLUB каждый найдет для себя подходящие наушники, будь то ставка на компактные размеры и небольшой вес, разумное сочетание цены и технологичности или все лучшие флагманские разработки. В проекте мы уже рассказывали об этих наушниках основное и давали тебе послушать составленные амбассадорами бренда плейлисты, публиковали подробные обзоры каждой модели, а на десерт оставили самую любимую часть — возможность перейти от теории к практике и стать обладателем одной из моделей. Что для этого нужно? Мы придумали сложный музыкальный тест, который тебе нужно пройти и, если наберется достаточно правильных ответов, — оставить адрес электронной почты. Победителя определим случайным образом из общего списка участников.ЧИТАТЬ ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
JBL CLUB ONE
Ты согласен только на лучшее и не представляешь свою жизнь без музыки? Вариант один, и подсказка уже есть в его названии. Мы говорим про бескомпромиссный флагман JBL CLUB ONE. Наушники собраны на стальной раме, упакованы в противоударный пластик и плотную экокожу. Берешь их в руку — и появляется ощущение продукта, собранного на века. Добавьте к этому практичную тканевую оплётку всех кабелей, герметичное резиновое покрытие кнопок, съемные амбушюры для очистки — и кажется, такие вещи передают от отца сыну. Звук и технологичность не отстают от экстерьера: для JBL CLUB ONE разработаны 40-мм графеновые динамические драйверы, есть поддержка Hi-Res Audio, и пресеты эквалайзера от известных диджеев Stage+, а продвинутая технология True Adaptive Noise Cancelling анализирует внешний шум с частотой до 50 000 раз в секунду в зависимости от окружения и адаптируется под положение головы, прическу, учитывает наличие дужек очков. В общем, JBL CLUB ONE — все лучшее в одном.
JBL CLUB 950NC
Ты всегда в поиске оптимальных решений и любишь, когда продукты достаточно технологично оснащены, но при этом не заставляют тебя платить за самые продвинутые фишки? JBL CLUB 950NC — для тебя. Это полноразмерная модель со всеми преимуществами и комфортом использования такого формата. Ходи в них хоть целый день, голова и уши не устанут за счет эргономичной посадки, а заряд аккумулятора не снизится даже до половины! Адаптивное шумоподавление поможет не отвлекаться от музыки в любых обстоятельствах, а если нужно перекинуться парой фраз или не пропустить важное объявление — на помощь придут фирменные технологии TalkThru и Ambient Aware. Добавь к этому профессиональный звук JBL, поддержку Hi-Res Audio и эффект студии звукозаписи или присутствия на сцене в приложении My JBL Headphones — и получится все нужное для удовольствия от музыки на каждый день.
JBL CLUB 700BT
Тебе нравятся небольшие наушники, а размер и вес важнее активной шумоизоляции? Тогда JBL CLUB 700BT — лучший выбор. В отличие от полноразмерных старших моделей, эти наушники получили накладной форм-фактор: аккуратно сидят на голове, не мешают при носке на шее, занимают мало места и поместятся даже в поясной сумке или кармане куртки. При этом обошлось без компромиссов в плане звучания: качественный звук на месте, еще более сочный бас появляется сразу после нажатия кнопки Bass Boost, в приложении My JBL Headphones включается эффект присутствия в студии звукозаписи или на сцене. Кроме того, продуманная конструкция обеспечивает комфортную посадку в течение всего дня, а встроенный аккумулятор дает до 50 часов воспроизведения твоих любимых треков.
СЛОЖНЫЙ ТЕСТ ПО МУЗЫКЕ:
ОТВЕТЬ НА 21 ВОПРОС
И ВЫИГРАЙ НАУШНИКИ JBL CLUB
ОТВЕТЬ НА 21 ВОПРОС
И ВЫИГРАЙ НАУШНИКИ JBL CLUB
1 из 21
Кто не получал Оскар за лучшую песню к фильму?
Eminem
Sting
Juicy J
John Legend
2 из 21
Как называется фандом BTS?
BLINK
Starlight
ARMY
Гойко Митич и Ко
3 из 21
Кто из артистов не писал песни про своих бывших?
Taylor Swift
Justin Timberlake
Ed Sheeran
Beyonce
4 из 21
Как назывался сольный проект бывшего вокалиста группы Linkin Park?
Fort Minor
Relative Degree
Dead by Sunrise
Tasty Snax
5 из 21
Какой инновационный материал используется в JBL CLUB ONE?
Кориан
Графен
Карбон
Тритан
6 из 21
Какая гёрлс-группа не из США?
TLC
Girls' Generation
Destiny's Child
The Pussicat Dolls
7 из 21
Какую песню чаще всего отправляют людям, спросившим в интернете «Что за трек играет?»
Darude - Sandstorm
Tay Zonday - Chocolate Rain
Haddaway - What is Love
Rick Astley - Give Up
8 из 21
Какой комедийный сериал вновь прославился на весь мир в 2018 году благодаря сцене с песней Backstreet Boys – I Want It That Way?
Офис
2,5 человека
Бруклин 9-9
Кремниевая Долина
9 из 21
Третья симфония Бетховена была признана лучшей в истории человечества. Как еще ее можно назвать?
Героическая
Юпитер
Неоконченная
Богатырская
10 из 21
Надел JBL CLUB ONE и хочу остаться в тишине. Что мне поможет?
SilentNow
Ambient Aware
Пассивная шумоизоляция
Амбушюры с эффектом памяти
11 из 21
Какой трек известен как «Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках»?
Black Siemens
Дико, например
5 минут назад
Champagne Squirt
12 из 21
Самый прослушиваемый трек этого карантинного лета «Плачу на Техно» Cream Soda на самом деле кавер на песню группы
Хлеб
Чай, сахар
The Hatters
Tatarka
13 из 21
Какой модный дом чаще всего упоминают в песнях?
Givenchy
Balenciaga
Gucci
Fendi
14 из 21
Пирамидоголовый. Чья музыка сейчас заиграла у вас в голове?
Акира Ямаока
Дзё Хисаиси
Сиро Сагису
Кэндзи Каваи
15 из 21
Какие технологии доступны в JBL CLUB 700BT?
Bass Boost, TalkThru и Ambient Aware
Bass Boost, 30 часов автономной работы и поворотные чашечки
NFC, до 50 часов на одном заряде и Ambient Aware
Ни одна из вышеперечисленных
16 из 21
Недавно этот артист пригрозил, что будет носить только Air Jordan, если не получит место в совете директоров. Впрочем, это не самый эпатажный его поступок в этом году
Jay Z
Kanye West
P. Diddy
Dr. Dre
17 из 21
Какой эмо-рэпер поражает фанатов посмертной продуктивностью в выпуске синглов, клипов и даже альбомов?
XXXTentacion
Lil Peep
Brennan Savage
Killstation
18 из 21
Чего нет у модели JBL CLUB 950 NC?
Hi-Res Audio
Накладные чашечки
TalkThru и Ambient Aware
Smart Ambient
19 из 21
Насмешки над дикцией не помешали ему стать «Открытием года», объектом любви и ненависти критиков, а также появиться в глянце в престижнейшем Tom Ford
Хаски
Скриптонит
Макс Корж
Александр Гагарин
20 из 21
С какой страной ассоциируются треки Borderline и Breathe Deeper группы Tame Impala?
Танзания
Кения
Намибия
Ботсвана
21 из 21
С какой частотой True Adaptive Noise Cancelling в JBL CLUB ONE анализирует внешний шум?
До 5000 измерений в секунду
До 10 000 измерений в секунду
До 30 000 измерений в секунду
До 50 000 измерений в секунду
всего 11 из 21
Кажется, ты ошибся неприлично много раз. Подтягивай музыкальную грамотность и штурмуй тест заново!
готово, 14 из 21
Неплохой результат, но мы все-таки нашли, как тебя запутать. Можем записать тебя в участники розыгрыша JBL CLUB 700BT или пройди еще раз тест, но уже повнимательней!
JBL CLUB 700BT
готово, 16 из 21
Ух ты, почти идеально! Немного поднажать — и получишь шанс принять участие в розыгрыше флагмана! Но если средняя модель JBL CLUB 950NC или накладные JBL CLUB 700BT тебе больше по душе — самое время оставить нам свою почту.
JBL CLUB 950NC
JBL CLUB 700BT
ура! 19 из 21!
У нас нашелся музыкальный гений? Даем тебе шанс выиграть любую модель, включая флагманские JBL CLUB ONE. Оставляй адрес электронной почты, чтобы мы смогли связаться и вручить тебе наушники в случае победы.
JBL CLUB 950NC
JBL CLUB 700BT
JBL CLUB ONE