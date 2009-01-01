СЛОЖНЫЙ ТЕСТ ПО МУЗЫКЕ:

ОТВЕТЬ НА 21 ВОПРОС

И ВЫИГРАЙ НАУШНИКИ JBL CLUB

1 из 21 Кто не получал Оскар за лучшую песню к фильму? Eminem Sting Juicy J John Legend

2 из 21 Как называется фандом BTS? BLINK Starlight ARMY Гойко Митич и Ко

3 из 21 Кто из артистов не писал песни про своих бывших? Taylor Swift Justin Timberlake Ed Sheeran Beyonce

4 из 21 Как назывался сольный проект бывшего вокалиста группы Linkin Park? Fort Minor Relative Degree Dead by Sunrise Tasty Snax

5 из 21 Какой инновационный материал используется в JBL CLUB ONE? Кориан Графен Карбон Тритан

6 из 21 Какая гёрлс-группа не из США? TLC Girls' Generation Destiny's Child The Pussicat Dolls

7 из 21 Какую песню чаще всего отправляют людям, спросившим в интернете «Что за трек играет?» Darude - Sandstorm Tay Zonday - Chocolate Rain Haddaway - What is Love Rick Astley - Give Up

8 из 21 Какой комедийный сериал вновь прославился на весь мир в 2018 году благодаря сцене с песней Backstreet Boys – I Want It That Way? Офис 2,5 человека Бруклин 9-9 Кремниевая Долина

9 из 21 Третья симфония Бетховена была признана лучшей в истории человечества. Как еще ее можно назвать? Героическая Юпитер Неоконченная Богатырская

10 из 21 Надел JBL CLUB ONE и хочу остаться в тишине. Что мне поможет? SilentNow Ambient Aware Пассивная шумоизоляция Амбушюры с эффектом памяти

11 из 21 Какой трек известен как «Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках»? Black Siemens Дико, например 5 минут назад Champagne Squirt

12 из 21 Самый прослушиваемый трек этого карантинного лета «Плачу на Техно» Cream Soda на самом деле кавер на песню группы Хлеб Чай, сахар The Hatters Tatarka

13 из 21 Какой модный дом чаще всего упоминают в песнях? Givenchy Balenciaga Gucci Fendi

14 из 21 Пирамидоголовый. Чья музыка сейчас заиграла у вас в голове? Акира Ямаока Дзё Хисаиси Сиро Сагису Кэндзи Каваи

15 из 21 Какие технологии доступны в JBL CLUB 700BT? Bass Boost, TalkThru и Ambient Aware Bass Boost, 30 часов автономной работы и поворотные чашечки NFC, до 50 часов на одном заряде и Ambient Aware Ни одна из вышеперечисленных

16 из 21 Недавно этот артист пригрозил, что будет носить только Air Jordan, если не получит место в совете директоров. Впрочем, это не самый эпатажный его поступок в этом году Jay Z Kanye West P. Diddy Dr. Dre

17 из 21 Какой эмо-рэпер поражает фанатов посмертной продуктивностью в выпуске синглов, клипов и даже альбомов? XXXTentacion Lil Peep Brennan Savage Killstation

18 из 21 Чего нет у модели JBL CLUB 950 NC? Hi-Res Audio Накладные чашечки TalkThru и Ambient Aware Smart Ambient

19 из 21 Насмешки над дикцией не помешали ему стать «Открытием года», объектом любви и ненависти критиков, а также появиться в глянце в престижнейшем Tom Ford Хаски Скриптонит Макс Корж Александр Гагарин

20 из 21 С какой страной ассоциируются треки Borderline и Breathe Deeper группы Tame Impala? Танзания Кения Намибия Ботсвана

21 из 21 С какой частотой True Adaptive Noise Cancelling в JBL CLUB ONE анализирует внешний шум? До 5000 измерений в секунду До 10 000 измерений в секунду До 30 000 измерений в секунду До 50 000 измерений в секунду

всего 11 из 21 Кажется, ты ошибся неприлично много раз. Подтягивай музыкальную грамотность и штурмуй тест заново!

готово, 14 из 21 Неплохой результат, но мы все-таки нашли, как тебя запутать. Можем записать тебя в участники розыгрыша JBL CLUB 700BT или пройди еще раз тест, но уже повнимательней! или JBL CLUB 700BT ОТПРАВИТЬ

готово, 16 из 21 Ух ты, почти идеально! Немного поднажать — и получишь шанс принять участие в розыгрыше флагмана! Но если средняя модель JBL CLUB 950NC или накладные JBL CLUB 700BT тебе больше по душе — самое время оставить нам свою почту. или JBL CLUB 950NC или JBL CLUB 700BT ОТПРАВИТЬ