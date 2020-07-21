Сравнивать ConceptD 3 от Acer и MacBook Pro 15, на первый взгляд, показалось нам довольно необычным. Все дело в том, что играя в одной лиге профессиональных устройств для творчества оба эти ноутбука выглядят так, будто представляют совершенно разные классы. Продукт Apple очень тонкий, изящный и легкий что круто для использования вне домашнего рабочего места или офиса, но в то же время ему не удалось избежать всех «болячек» ультрабуков в компактных корпусах. ConceptD 3, в свою очередь, больше похож на мощную рабочую станцию для профессионалов и даже стильному миксу корпуса белого цвета и теплой янтарной подсветки клавиатуры не удается обмануть наши ожидания: абсолютно точно за дружелюбной внешностью скрывается мощная и эффективная рабочая лошадка. Мы расскажем, какие минусы и плюсы есть у этих моделей. Забегая немного вперед, довольно сложно определить явного лидера. Кажется, в поисках ноутбука для творчества покупателю придется оценить, какие именно параметры будут для него важнее всего.
Говорить о дизайне, пожалуй, не будем. ConceptD 3 и MacBook Pro 15 очень разные, но каждый из них выглядит круто и солидно. Кому-то важнее будет тонкий корпус и небольшой вес, кто-то оценит металл с керамическим покрытием и устойчивый к загрязнениям стильный белый цвет. Впрочем, если говорить о работе, дизайн в любом случае отходит на второй план и не приходится говорить даже о том, что выбор между этими двумя моделями — это дело вкуса. Что важнее всего? Правильно, все начинается с мощности.
У ConceptD 3 можно выбирать между Intel Core i5 и Core i7, а на вооружении MacBook Pro 15 — Core i7 и Core i9. Последний — явное преимущество Apple, но вот в чипах i7 паритет выглядит обманчивым. Из-за ограничений размера корпуса, системы охлаждения и питания через Thunderbolt, в продукте Apple занижены максимальные частоты, а еще ему сложнее бороться с падением производительности из-за перегрева. Ситуация с графической системой аналогичная. ConceptD 3 предлагает мощную NVIDIA Quadro T1000, а в MacBook стоят AMD Radeon Pro 555X или 560X или Vega 20. Оперативная память везде стоит одинаковая — 16 или 32 ГБ на выбор. А вот по выбору накопителей Apple впереди, у них SSD от 256 ГБ до 4 ТБ, тогда как Acer предлагает три SSD на 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, а также гибридный накопитель в паре с жестким диском. В общем, если выбирать ноутбук для требовательных к производительности творческих задач, лидерство будет на стороне ConceptD 3. К тому же, в отличие от MacBook, оперативка и накопитель в нем не распаяны на материнской плане, что дает возможность апгрейда (а также шансы на ремонт).
Что же касается экрана, преимущество на стороне MacBook Pro 15. Но если раньше дисплеи ноутбуков Apple лидировали с огромным отрывом, то теперь и у других производителей часто встречаются очень качественные матрицы с параметрами, подходящими для профессионалов. MacBook выигрывает из-за разрешения Retina (2880×1800 против 1920×1080) и более высокой яркости. Однако по остальным параметрам ConceptD 3 не отстает: у него цветовой охват DCI-P3 и точность цвета Delta E <2 для реалистичной цветопередачи. Важно понимать, что проекты бывают разные, так что не каждому профессионалу нужно более высокое разрешение (которое кстати увеличивает нагрузку на вычислительные мощности).
Нам кажется, на этом заканчиваются самые важные особенности продуктов для профессионалов. Работа с фото, графикой, чертежами, видео, звуком и прочими творческими или техническими вычислениями может требовать либо более производительную начинку, либо более качественный экран. Даже если кажется, что в работе нужно то и другое, чаша весов все равно должна перевешивать в какую-то одну стороны. Хорошо бы смешать эти два продукта и получить идеальный ноутбук, но в реальном мире так не бывает. Сказывается физика, конечная стоимость продукта, целевая аудитория и множество других факторов. Зато мы можем поговорить о менее значимых отличиях, которые все-таки есть в этой прекрасной паре испытуемых.
ConceptD 3 обладает лучшей системой активного охлаждения. Она называется «AeroBlade 3D 4-го поколения» и включает в себя неприлично много инженерных изысканий. Там и бионическая форма лопастей и специальная форма концов и черт знает что еще. По факту нужно знать вот что: кулеры в ConceptD 3 очень эффективные и работают максимально тихо. Настолько тихо, что даже как-то непривычно не слышать гул при пиковых загрузках. Apple похвастаться таким не может, хотя их системы охлаждения тоже эффективные, если учитывать размер корпуса. В минусы MacBook также запишем клавиатуру-бабочку (в самых новых моделях Apple все-таки отказалась от этой конструкции), отсутствие HDMI (хотя это решается переходником), отсутствие поддержки новейшего стандарта Wi-Fi 6, а также классических USB. Зато в минусах ConceptD 3 значатся менее классный звук динамиков, отсутствие Thunderbolt и сенсорной полоски TouchBar, которая некоторым профессионалам обеспечивает быстрый доступ к инструментам и различным функциям приложений. Впрочем, в защиту последнего пункта отметим, что в ConceptD 3 есть отдельный цифровой блок на клавиатуре, а вот в корпус MacBook он не поместился.
ConceptD 5 и MacBook Pro 16 — очень солидная парочка, которая играет практически в высшей лиге ноутбуков для творчества. К счастью, их пока еще нельзя причислить к классическим неподъемным рабочим станциям с минимальной автономностью, но и в качестве обычного ноутбука на каждый день такое не возьмешь. Перед нами серьезные устройства для действительно серьезных задач, а вот с чем именно лучше справится каждый из этих продуктов — мы сейчас расскажем.
Довольно любопытно, что ConceptD 5 и MacBook Pro 16 — конкуренты и соперничают друг другом за внимание профессионалов, но при этом они вовсе не одноклассники. Важнейшая разница в форм-факторе. Компания Apple продолжает делать ставку на минимальную толщину, вес, изящество и мобильность, что приводит к появлению даже во флагмане Pro-линейки таких «ультрабучных» проблем как снижение производительности процессора при перегреве под пиковыми нагрузками, а также в целом «урезанные» по частотам чипы и не самые мощные видеокарты. С другой стороны ConceptD 5 не заигрывает с формами, а делает ставку на содержание. Скорее всего, его не так круто таскать с собой в рюкзаке для работы вне дома или офиса, зато продуктивность и качество работы с ним будет значительно выше. Впрочем, если не думать о размере и весе, ConceptD 5 выглядит интересно. У него практичный и довольно строгий металлический корпус, но броские скошенные углы и эффектная янтарная подсветка клавиатуры. В общем, получается такой уместный китч, когда продукту есть чем повыпендриваться на фоне прочих, но делает он это весьма деликатно.
По мощности процессоров ConceptD будет впереди, если сравнивать модели с чипами Core i7. Все дело в ограничении мощности питания у MacBook и тонком корпусе, накладывающем ограничение на возможности системы охлаждения, но вот возможность выбрать одну из двух версий Core i9 — это очень солидное преимущество Apple. Эти чипы действительно очень мощные и ConceptD 5 ничего не может им противопоставить. Но вообще-то в линейке устройств от Acer есть две старшие модели, которые легко могут победить даже самую мощную конфигурацию MacBook Pro 16 — и с этим Apple уже ничего сделать пока не может. А вот в плане графической системы ConceptD 5 задорно скачет впереди. Помимо очень мощной NVIDIA Quadro T1000, покупатели также могут выбрать версию с NVIDIA Quadro RTX 3000, что дает бескомпромиссную вычислительную мощность, возможность использовать преимущества трассировки лучей в реальном времени и искусственный интеллект. Что же касается памяти, в устройстве от Acer можно выбрать 16 или 32 ГБ оперативки, тогда как Apple дает возможность заказать конфигурацию с 64 ГБ. Вроде бы преимущество, но по факту такие версии ноутбуков имеют едва ли не штучные продажи. Накопители стартуют от 512 ГБ и доходят до 2 ТБ или гибридного накопителя у ConceptD 5, а Apple предлагает пять конфигураций памяти от 512 до 8 ТБ.
После разговора о памяти важно отметить, что в MacBook Pro 16 нет возможности апгрейда накопителя и оперативки из-за того, что эти компоненты распаяны на материнской плате. К сожалению, покупателям придется трезво оценивать не только нынешние потребности, но также и планы на будущее, чтобы не ошибиться с выбором конфигурации. ConceptD 5 прощает недальновидность или помогает сэкономить на покупке, чтобы позже увеличить объемы памяти. А заодно в случае поломки той или другой памяти ремонт обойдется несравнимо дешевле.
Экраны в этой паре устройств показались мне самой любопытной частью сравнения. На первый взгляд, выигрывает MacBook. Мы привыкли, что в продуктах Apple всегда отличная яркость, контраст и цветопередача, а в этой модели еще и покрытие 100% палитры DCI-P3 с минимальным отклонением цвета delta e<1. А еще чуть больше диагональ, что тоже может сыграть на руку при работе. Однако инженеры, создававшие ConceptD 5, смогли найти выход из этой ситуации и предложить кое-что лучшее. Экран этого ноутбука обеспечивает покрытие 100% палитры Adobe RGB, которая более универсальная, в отличие от DCI-P3, созданной ассоциацией кинопроизводственных компаний и ориентированной приоритетно для работы с видео. Если взять за основу хроматическую диаграмму всех видимых человеческому глазу цветов CIE 1931, то DCI-P3 охватывает только 45,5% оттенков этого цветового пространства, тогда как Adobe RGB — 52,1%. Кроме того, разрешение ConceptD 5 составляет 4K, что избавляет от необходимости использовать нестандартные масштабирования в некоторых творческих проектах.
Среди прочих особенностей этих продуктов стоит отметить выигрыш ConceptD 5 в плане активного охлаждения. В нем стоит система под названием «AeroBlade 3D 4-го поколения», которое, впрочем, не так важно для конечного пользователя, как тот факт, что работает она максимально тихо и эффективно. А вот MacBook Pro 16, судя по отзывам пользователей, тестам и обзорам, из-за своей производительности и компактности получился весьма горячей и шумной штучкой. Далее обратим внимание на порты. У ConceptD 5 классический набор с HDMI, Ethernet, два USB3.1, один USB 2.0 и один USB3.1 Type-С. Вроде бы очень круто, но нет Thunderbolt. А у MacBook их четыре, зато старая периферия только через переходники. TouchBar у Apple — дело вкуса, кому-то нравится и удобно, кому-то не очень. А вот дополнительный цифровой блок на клавиатуре ConceptD 5 наверняка найдет своих поклонников, например, среди тех кто работает в CAD-системах и часто вводит цифровые значения. Но отсутствие сканера отпечатков — это явный промах производителя, зато у продукта от Acer поддерживается самый современный стандарт Wi-Fi 6 с хорошим запасом на будущее.
Краткий итог. ConceptD 5 — пушка для тех, кому нужна мощная дискретная графика в компактном корпусе. NVIDIA Quadro RTX 3000 считается практически бескомпромиссным решением в этом классе. Кроме того, в списке преимуществ этой модели мы отметили возможность апгрейда памяти, наличие классических разъемов для периферии, качественное и тихое охлаждение, цифровой блок на клавиатуре и разрешение экрана 4K. На стороне MacBook Pro 16 производительные процессоры в старших конфигурациях, более качественный дисплей, хороший звук, четыре порта Thunderbolt и компактные размеры. Какой набор качеств лучше? Ответ на этот вопрос — в ваших рабочих задачах и требованиях к продукту.
Сравнивать лицом к лицу ConceptD CP7 и Apple Pro Display XDR нам кажется не совсем правильным. По цене эти устройства отличаются от полутора до двух и более раз (в зависимости от конфигурации продукта Apple). Первый ориентирован на профессионалов, которые творчеством зарабатывают достаточно денег, чтобы нуждаться в рабочих инструментах, соответствующего уровня и за их счет повышать качество своей работы и продуктивность. В то же время монитор Apple целится в крупнейшие и самые богатые студии, а также профессионалов-одиночек с мировым именем.
Впрочем, не все так просто. Даже если ConceptD CP7 стоит значительно дешевле и отличается в плане позиционирования, это совершенно не означает, что он по всем фронтам проигрывает Apple Pro Display XDR. Скажем больше, в некоторых моментах у них паритет, а кое-в-чем нашлись даже очень существенные преимущества. Как это часто бывает, все начинается с бюджета на покупку, а значит, стоимости продукта. ConceptD CP7 в этом плане оказывается намного более дружелюбным и стоит 189 990 с полным комплектом необходимых аксессуаров, тогда как Apple Pro Display XDR стартует с отметки 379 990 рублей и требует приобретения подставок и других креплений. В поставку ConceptD CP7 уже входят подставка и крепление VESA, а также рамка Shading Hood от бликов и для большей приватности.
Следующий важный момент — совместимость. ConceptD CP7 работает с Windows 10 и с macOS, а значит, его владелец не ограничен устройствами с одной операционной системой и может подключать к мониторы системные блоки и ноутбуки разных производителей для работы с различным софтом или по каким-то другим причинам смены платформы. А добавляет универсальности технология G-Sync Ultimate и 144Hz и время отклика всего 4 мс, что добавляет вариативности его использованию. Захотелось сделать перерыв в работе над каким-то тяжелым проектом или просто нужно взять паузу, чтобы собраться с мыслями и поискать источники вдохновения — тогда запускаем игры. Этот монитор отлично подходит для того, чтобы ненадолго выпасть из напряженного рабочего дня и сыграть пару матчей онлайн или наоборот запустить что-нибудь медитативное. На этот случай производитель все-таки предусмотрел пару четырех ваттных встроенных динамиков — а вдруг, под рукой не окажется наушников?
Среди прочих особенностей этого монитора отметим больший выбор интерфейсов подключения, включая встроенный хаб USB3.0. А вот USB Type-C почему-то не предусмотрен, это промашка. Еще ConceptD CP7 порадует владельца в плане эргономики: подставка имеет диапазон регулировки в пределах 180 мм, а сам монитор может поворачиваться на 360 градусов. Также не забыл производитель и о возможности использования монитора в вертикальной ориентации. Ну а в качестве финального аргумента — внушительная гарантия 3 года. Мало кто из производителей даже профессиональной техники может похвастаться тем же.
На очереди — главное. Технологические решения ConceptD CP7 и качество изображения. В мониторе используется панель IPS с расширенным цветовым охватом (99 % Adobe RGB) и 384-зонной локальной подсветкой с напылением из квантовых точек. Точность цветопередачи на профессиональном уровне, отклонение — DeltaE<1, экран поддерживает 10-битное представление цвета (8-bit + FRC), . Разрешение составляет 4K (3840 × 2160 пикселей), яркость до 600 нит в режиме SDR, до 1000 нит на отдельных участках экрана при активном HDR, также поддерживается частота обновления 120 Гц или до 144 Гц (при DP-подключении с активированным режимом разгона). Самое интересное — это подсветка, поскольку нечасто такие решения встречаются на рынке мониторов. Здесь она адаптивная, состоит из 384 зон, способных работать асинхронно и в зависимости от происходящего на экране. За счет этого монитор лучше многих аналогов воспроизводит HDR-контент, также на нем очень хорошо смотрится черный цвет, а еще сама по себе подсветка более равномерная, чем при использовании источников света по краям. Кроме того, у ConceptD CP7 очень убедительный цветовой охват (99 % Adobe RGB) и есть сертификация института цвета Pantone.
Что же касается работы в реальных условиях, стоит отметить очень хорошую заводскую калибровку точки белого (6300-6350 К), точно выстроены гамма-кривые RGB-каналов, на дисплее отлично смотрятся даже темные градиенты. Запас яркости — как заявлено, так что монитор хорошо адаптируется под окружающие условия и не пасует даже при максимальном освещении помещения в солнечные дни. Также у ConceptD CP7 очень стабильная цветопередача, высокая контрастность изображения (судя по отзывам, всегда чуть выше заявленной, а не наоборот), отличные углы обзора без Glow-эффекта, хорошая резкость для работы с мелкими деталями. А главное, этот монитор всегда дает гибкий выбор конфигураций и возможность подстраивать все параметры под нужды каждого профессионала. Одним понравится возможность прямо из коробки приступить к работе и получить точную калибровку и все активированные по умолчанию особенности типа адаптивной подсветки. Другие смогут значительно поменять все параметры под себя и свои нужды.
Идея создания отдельной линейки продуктов ConceptD выросла из потребности представителей творческих профессий в мощных мобильных устройствах, чья производительность находилась бы на уровне рабочих станций, а комплектующие были подобраны с учетом специфики задач. Забавный факт: понять эту потребности помогли игровые ноутбуки. Как оказалось, довольно часто геймерские продукты берут в расчете на то, чтобы получить очень мощное и портативное устройство для «тяжелых» проектов связанных с фото, видео, 3D графикой и вычислениями. По данным независимых исследований, 15% владельцев игровых устройств никогда не устанавливают игры, а 50% пользователей устанавливают как игры, так и программы для создания творческих проектов. Из этой статистики вырос бренд ConceptD с новым подходом к вычислительным возможностям, продуктовому дизайну и эргономике.
Устройства ConceptD превосходят стандартные требования пользователей к характеристикам и производительности и разработаны, чтобы удовлетворять потребности самых требовательных создателей контента. В частности, это дисплеи с сертификацией PANTONE Validated, мощнейшие процессоры Intel Core i7 9-го поколения и Core i9, графические процессоры NVIDIA GeForce/Quadro RTX, большие объемы оперативной памяти, быстрые и емкие SSD накопители. Для ConceptD также была разработана специальная система охлаждения AeroBlade 3D 4-го поколения с бионическим дизайном, ультратонкими лопастями и системой пассивного шумоподавления, чтобы звук работающих ноутбуков не превышал строгие библиотечные показатели 40 дБА. А еще для этой линейки был создан функциональный интерфейс Palette, обеспечивающий быстрый доступ к цветовым профилям экрана, сведениям о работе системы и продвинутым настройкам.
Продукты Apple всегда считались популярными в творческой среде. Ноутбук для дизайнера? Скорее всего, в числе первых на ум приходит MacBook. Впрочем, в реальности не существует ничего идеального и у любой модели есть свои сильные и слабые стороны, так что приходится расставлять приоритеты и выбирать для себя наиболее подходящую совокупность характеристик. Мы сравнили два ноутбука ConceptD с двумя моделями Apple MacBook Pro того же класса — и подготовили комментарии о преимуществах и недостатках каждого.
Кажется, ConceptD 3 и MacBook Pro 15 играют в одной лиге, но по факту выбирать между этими моделями нужно в зависимости от того, как профессиональный пользователь расставит приоритеты в плане особенностей и характеристик. Например, на стороне ConceptD 3 мы выделили преимущество в производительности некоторых конфигураций, большей ремонтопригодности и возможности апгрейда памяти, а также эффективной и тихой системе охлаждения и классических разъемах для подключения других устройств.
144 990 руб
от 168 990 руб
Intel Core i5-9300H
Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков, 2,6 ГГц, Turbo Boost до 4,5 ГГц)
Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков, 2,6 ГГц, Turbo Boost до 4,5 ГГц)
Intel Core i9-9880H (8 ядер, 16 потоков, 2,3 ГГц, Turbo Boost до 4,8 ГГц)
16 ГБ LPDDR4 2666 МГц
32 ГБ LPDDR4 2666 МГц
16 ГБ LPDDR4 2666 МГц
32 ГБ LPDDR4 2666 МГц
Intel UHD Graphics 630
Intel UHD Graphics 630
NVIDIA Quadro T1000 4 GB GDDR5
AMD Radeon Pro 555X c 4 ГБ памяти GDDR5
AMD Radeon Pro 560X c 4 ГБ памяти GDDR5
AMD Radeon Pro Vega 20 c 4 ГБ памяти HBM2
15.6 дюймов, IPS, 1920×1080 / 300 nit / 800:1 / 100% DCI-P3 / delta e <2
15.4 дюйма, IPS, 2880×1800 / 500 nit / 1400:1 / 100% DCI-P3 / delta e <1
512 ГБ SSD
1 ТБ SSD
2 ТБ SSD
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
2 ТБ
4 ТБ
Оперативная память и SSD/HDD
Нет, комплектующие распаяны на материнской плате
Активная система охлаждения AeroBlade 3D 4-го поколения с уровнем шума менее 40 дБА
Активная система охлаждения
Проводная сеть
есть
Беспроводная сеть
Wi-Fi 6
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Проводная сеть
нет
Беспроводная сеть
Wi-Fi 802.11a/g/n/ac (2,4/5 ГГц)
Bluetooth
Bluetooth 5.0
USB
2х USB3.1, 1x USB 2.0, 1x USB3.1 Type-C gen1
Thunderbolt
нет
HDMI
есть
Микрофонный вход
есть (комбинированный)
Выход на наушники
есть (комбинированный)
USB
4 × Thunderbolt 3 (разъем USB-C)
Thunderbolt
через разъемы USB-C
HDMI
нет
Микрофонный вход
есть (комбинированный)
Выход на наушники
есть (комбинированный)
нет
нет
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа с подсветкой
Тачпад
Multi-gesture touchpad (Microsoft Precision Touchpad certification)
Клавиатура
Островного типа с подсветкой, с механизмом типа «бабочка» четвертого поколения
Тачпад
с поддержкой Force Touch
На клавиатуре
Отдельный цифровой блок
Сканер отпечатков пальцев
Acer Bio-Protection
На клавиатуре
Touch Bar
Сканер отпечатков пальцев
есть
Веб-камера
720р
Микрофон
есть
Веб-камера
720р
Микрофон
есть
Windows 10 Pro
MacOS Catalina
2 динамика (Acer TrueHarmony Gen 2)
6 динамиков (из них 2 НЧ)
несъемный, 55 Вт·ч
несъемный, 84 Вт·ч
135 Вт
96 Вт
363×255×21/23 мм
349×241×15,5 мм
2,35 кг
1,83 кг
3 года
1 год стандартно (3 года расширенной гарантии приобретаются отдельно)
В то время как MacBook Pro 16 играет в лиге мощнейших портативных ультрабуков, ConceptD 5 по мощности метит в лигу рабочих станций, при этом сохраняя достаточную мобильность в габаритах. ConceptD 5 — пушка для тех, кому нужна мощная дискретная графика в компактном корпусе. NVIDIA Quadro RTX 3000 считается практически бескомпромиссным решением в этом классе. Кроме того, в списке преимуществ этой модели мы отметили повышенную ремонтопригодность, возможность апгрейда памяти, наличие классических разъемов для периферии, качественное и тихое охлаждение, удобный цифровой блок на клавиатуре и 4К экран профессионального уровня.
194 990 руб
от 199 990 руб
Intel Core i5-9300H
Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков, 2,6 ГГц, Turbo Boost до 4,5 ГГц)
Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков, 2,6 ГГц, Turbo Boost до 4,5 ГГц)
Intel Core i9-9880H (8 ядер, 16 потоков, 2,3 ГГц, Turbo Boost до 4,8 ГГц)
Intel Core i9-9980HK (8 ядер, 16 потоков, 2,4 ГГц, Turbo Boost до 5,0 ГГц)
16 ГБ LPDDR4 2666 МГц
32 ГБ LPDDR4 2666 МГц
16 ГБ LPDDR4 2666 МГц
32 ГБ LPDDR4 2666 МГц
64 ГБ LPDDR4 2666 МГц
Intel UHD Graphics 630
Intel UHD Graphics 630
NVIDIA Quadro T1000 4 GB GDDR5
NVIDIA Quadro RTX 3000 6 GB GDDR6
AMD Radeon Pro 5300M c 4 ГБ памяти GDDR6
AMD Radeon Pro 5500M c 4 / 8 ГБ памяти GDDR6
15.6 дюймов, IPS, 3840×2160 / 400 nit / 1200:1 / 100% Adobe RGB / delta e <2
16 дюймов, IPS, 3072×1920 / 500 nit / 1400:1 / 100% DCI-P3 / delta e <1
512 ГБ SSD RAID0
1 ТБ SSD RAID0
2 ТБ SSD RAID0
1 / 2 ТБ HDD
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
2 ТБ
4 ТБ
8 ТБ
Память и SSD/HDD
Нет, комплектующие распаяны на материнской плате
Активная система охлаждения AeroBlade 3D 4-го поколения с уровнем шума менее 40 дБА
Активная система охлаждения
Проводная сеть
есть
Беспроводная сеть
Wi-Fi 6
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Проводная сеть
нет
Беспроводная сеть
Wi-Fi 802.11a/g/n/ac (2,4/5 ГГц)
Bluetooth
Bluetooth 5.0
USB
2х USB3.1, 1x USB 2.0, 1x USB3.1 type-c gen1
Thunderbolt
нет
HDMI
есть
Микрофонный вход
есть (комбинированный)
Выход на наушники
есть (комбинированный)
USB
4 × Thunderbolt 3 (разъем USB-C)
Thunderbolt
через разъемы USB-C
HDMI
нет
Микрофонный вход
есть (комбинированный)
Выход на наушники
есть (комбинированный)
нет
нет
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа с подсветкой
Тачпад
Multi-gesture touchpad (Microsoft Precision Touchpad certification)
Клавиатура
Magic Keyboard, островного типа с подсветкой, с улучшенным механизмом типа «ножницы»
Тачпад
с поддержкой Force Touch
На клавиатуре
Отдельный цифровой блок
Сканер отпечатков пальцев
нет
На клавиатуре
Touch Bar
Сканер отпечатков пальцев
есть
Веб-камера
720р
Микрофон
есть
Веб-камера
720р
Микрофон
есть
Windows 10 Pro
MacOS Catalina
2 динамика (Waves MaxxAudio sound technology, featuring MaxxBass, MaxxVolume, MaxxDialog)
6 динамиков (из них 2 НЧ)
несъемный, 55 Вт·ч (6 часов)
несъемный, 100 Вт·ч (11 часов)
135 Вт / 180 Вт
96 Вт
363×254×23 мм
358×246×16 мм
2,5 кг
1,96 кг
3 года
1 год стандартно (3 года расширенной гарантии приобретаются отдельно)
Пока Apple Pro Display XDR своей ценой метит в недосягаемо высокий ценовой сегмент и притягивает любопытство техно-энтузиастов инженерными решениями, монитор из линейки устройств ConceptD играет в чуть более приземленной и практичной лиге. На него не засматриваются, его покупают. Создававшие ConceptD CP7 инженеры смогли найти оптимальный баланс цены, технологичности, качества картинки и функциональности, чтобы этот монитор могли себе позволить все те, кто в силу своей деятельности уже «вырос» из обычных экранов и хочет получить профессиональный инструмент, но все-таки не может позволить покупку стоимостью до полумиллиона рублей. Ну, или может, однако не уверен в окупаемости этого вложения с учетом особенностей и требований своих рабочих проектов.
189 990 руб
379 990 руб (обычное стекело)
449 990 руб (стекло с нано-покрытием)
В комплекте
79 990 руб
Windows10 / macOS
macOS Catalina 10.15.2+
27
32
16:9
16:9
IPS
IPS
Матовое
Матовая и глянцевая версии
384 зональная локальная подсветка Direct LED
576 зональная локальная подсветка Direct LED
3840
6016
2160
3384
120Гц (144Гц Overclocking)
60Гц
4 мс
600 нит (1000 пиковая)
1000 нит (1600 пиковая)
-
1 000 000:1
1000:1
примерно 39000:1
-5°~ 35°
-5°~ 25° (с Pro Stand)
360°
нет
180
120 (с Pro Stand)
1xHDMI(2.0)
-
1xDP(1.4)
-
-
3 x USB-C + Thunderbolt (USB-C)
USB Hub 3.0 (1up 4down)
-
Audio Out
-
100x100
100x100 опционально (+15 990 руб)
180
120 (с Pro Stand)
163
218
1.07 млрд
1.07 млрд
8Bit+Hi-FRC (10bit with dithering)
10 bit
99% Adobe RGB
-
-
P3 wide color gamut
4 Вт x 2
нет
3 года
1 год
180
120 (с Pro Stand)
HDMI, DP, USB3.0
Thunderbolt 3 (2м)
Delta E<1
Delta E<1
G-SYNC ULTIMATE
нет
Да
Да
Navigation Key, Light Shielding Hood, Acer Display Widget
Тряпочка для протирания
DisplayHDR 1000
DisplayHDR 1600
-
Да
+1
↑
↓
0
↑
↓