Идея создания отдельной линейки продуктов ConceptD выросла из потребности представителей творческих профессий в мощных мобильных устройствах, чья производительность находилась бы на уровне рабочих станций, а комплектующие были подобраны с учетом специфики задач. Забавный факт: понять эту потребности помогли игровые ноутбуки. Как оказалось, довольно часто геймерские продукты берут в расчете на то, чтобы получить очень мощное и портативное устройство для «тяжелых» проектов связанных с фото, видео, 3D графикой и вычислениями. По данным независимых исследований, 15% владельцев игровых устройств никогда не устанавливают игры, а 50% пользователей устанавливают как игры, так и программы для создания творческих проектов. Из этой статистики вырос бренд ConceptD с новым подходом к вычислительным возможностям, продуктовому дизайну и эргономике.

Устройства ConceptD превосходят стандартные требования пользователей к характеристикам и производительности и разработаны, чтобы удовлетворять потребности самых требовательных создателей контента. В частности, это дисплеи с сертификацией PANTONE Validated, мощнейшие процессоры Intel Core i7 9-го поколения и Core i9, графические процессоры NVIDIA GeForce/Quadro RTX, большие объемы оперативной памяти, быстрые и емкие SSD накопители. Для ConceptD также была разработана специальная система охлаждения AeroBlade 3D 4-го поколения с бионическим дизайном, ультратонкими лопастями и системой пассивного шумоподавления, чтобы звук работающих ноутбуков не превышал строгие библиотечные показатели 40 дБА. А еще для этой линейки был создан функциональный интерфейс Palette, обеспечивающий быстрый доступ к цветовым профилям экрана, сведениям о работе системы и продвинутым настройкам.