Товары из Китая способны удивить. Вы найдете то, что упростит вашу жизнь, при этом раньше вы, возможно, не догадывались об их существовании.

Это те, без которых вы потом не сможете в быту или в походе, если купите их.

Сворачиваемая бутылка

Цена: 523 руб. вместо 817 руб.

Максимально эргономичная. Она занимает пространство в зависимости от наполненности. Если в ней есть вода, она принимает классическую форму, если же пустая, ее можно сложить в трубочку и положить в сумку так, чтобы она занимала минимум места.

Материал — силикон. Он сворачивается и без проблем переносит резкую смену температуры, поэтому бутылку без проблем можно брать в поход. Емкость 0,5 л.

Из отзывов: «Соответствует описанию. запахов нет. Есть удобное колечко, которое держит бутылку свернутым».

Магнитная щетка для мытья окон

Цена: 862 руб. вместо 1347 руб.

С этой штукой мытье стекол станет полностью безопасным. Она делится на две части — одна со щеткой крепится с внешней стороны окна, а вторая с рукояткой с внутренней. Так вам не придется высовываться из окна.

Также щетка может использоваться для чистки труднодоступных мест, вроде внутренней стороны душевой кабинки. Допустимая толщина стекла — 3-30 мм. Материалы корпуса — пластик, резина и магнит.

Из отзывов: «Даже через деревянную столешницу обеденного стола держится и ездит. По весу тяжелее, чем ожидалось. Пока не пробовали, но агрегатом довольны».

Держатель смартфона в машину

Цена: 226 руб. вместо 272 руб.

Предназначен для пассажира на заднем сидении, крепится на подголовник переднего, на нем можно разместить мобильное устройство и смотреть видео, не держа его в реках.

Кроме того, аксессуар можно использовать в качестве вешалки для сумки или рюкзака. На него добавлен крючок. Держатель вращается на 360 градусов.

Из отзывов: «Полностью соответствует описанию. Прочный, на вид, пластик, без посторонних запахов».

Органайзер на заднюю часть сиденья

Этот аксессуар уже предназначен для крепления ряда предметов на спинку переднего сидения. Подойдет для размещения планшета, книг, игрушек, бутылок и стаканов.

Материал — полиэстер, покрытие водонепроницаемое, легко чистится. Размер — 61 х 41 см.

Из отзывов: «Органайзер выполнен из плотной ткани, качество хорошее, все как на фото продавца. На peugeot 408 сел отлично. Вонял конечно он жутко, но через пару дней запах выветрился бесследно».

Кабельный органайзер

Цена: 260 руб. вместо 442 руб.

Соберет все ваши провода в одном месте. Подойдет на дома офиса и автомобиля. Важно: он фиксируется на поверхности, поэтому его можно закрепить на боковой грани стола и не занимать лишнего места.

Материал — силикон, отверстий пять, диаметр каждого составляет 5 мм. Цвет черный, поэтому аксессуар впишется почти в любой интерьер и не будет привлекать лишнего внимания.

Из отзывов: «Отличное качество, удобно в использовании. Крепится просто на липучку, которая предусмотрена на обороте держателя».

Шторка для веб-камеры

Подойдет, если вы вдруг беспокоитесь насчет приватности и заклеиваете веб-камеру ноутбука. Этот аксессуар в отличие от пластыря смотрится менее вульгарно и почти незаметно.

Толщина — 0,7 мм, шторка не помешает закрытию ноутбука. Материал — пластик. Совместим с большинством смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и ноутбуков.

Из отзывов: «Заказывала на камеру ноутбука. Я довольна, это то, что я хотела. Задвижка движется от легкого прикосновения и очень плавно. Тонкая, как мне показалось, толщиной в 1 мм (с задвижкой). Легко клеится и снимается (сначала приклеила не той стороной)».

Настенный держатель роутера или удлинителя

Цена: 194 руб. вместо 335 руб.

Крепится на стену с помощью клейкой ленты, поэтому вам не придется сверлить отверстия в стенах. Подойдет для удлинителя, роутера, термометра.

Материал — полипропилен, размер — 3,5 х 9 х 0,18 см. В комплекте идет набор из трех пар держателей.

Из отзывов: «Хорошие держатели. Рекомендую».





