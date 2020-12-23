Впереди 10 дней новогодних праздников. Самое время заняться домом — разнообразить интерьер или купить новое практичное устройство.

Собрали лучшие лоты с AliExpress под оба запроса. Эти девайсы и дадут вау-эффект, и поразят функциональностью.

Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle RK-G210S

Цена: 4099 руб.

Фишка чайника — вода подсвечивается, что эффектно и удобно в темное время. Цвет регулируется в мобильном приложении.

Вторая особенность G210S — возможность нагреть воду до конкретной температуры без кипячения. Есть четыре стандартных значения: 40, 55, 70 или 85 градусов по Цельсию. Можно выбрать любое другое в мобильном приложении. С его помощью также можно контролировать интенсивность кипячения воды. Объем чайника – 1, 7 л.

Умный чайник Xiaomi Mi Smart Kettle

Цена: 3455 руб. вместо 3899 руб.

Устройство синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, передает данные о воде и позволяет контролировать показатели. Можно узнать температуру воды и выставить значение, которое устройство будет поддерживать.

Термос с отображением температуры напитка

Цена: 751 руб. вместо 1503 руб.

Сохранит температуру вашего напитка и отобразит ее на сенсорном HD-дисплее. Оставляет горячую жидкость горячей, а холодную холодной, поддерживает температуру до 12 часов.

Емкость — 500 мл, размер термоса — 22 х 65 см, предлагаются 11 вариантов цвета корпуса.

Подставка под кружку с подогревом

Цена: 1890 руб. вместо 2701 руб.

Миниатюрный блинчик внешне похож на беспроводную зарядку. Механика элементарная: аксессуар подогревается, на него ставится кружка с жидкостью, и она не остывает.

Вы не обожжетесь о подставку. Ее максимальная температура — 40 градусов по Цельсию. На панели расположен значок отпечатка пальца, он показывает температуру аксессуара: синий — около 40 градусов, сиреневый — около 50, красный — около 60.

Автоматический дозатор жидкого мыла

Цена: 1744 руб. вместо 2906 руб.

Устройство с датчиком движения. Подносите к нему руки, и оно срабатывает. Причем, оно не выльет мыла больше нужного, доза фиксированная.

Дистанция определения рук — 4-5 см, время определения — 0,25 секунды. Материал корпуса — АБС-пластик, угол наклона — 45 градусов.

Сушилка для обуви

Прибор кладется вовнутрь, там нагревается, и таким образом избавляет вашу обувь от влаги. Эффективнее, чем сушить на батарее. Он сушит обувь и при этом также устраняет запахи и бактерии.

Подойдет для ткани, кожи, резины, хлопка и других материалов. Материал — пластик, размер — 180 х 48 х 20 мм. Питание — от розетки, длина шнура — 1,1 м.

Магнитный держатель для бутылки

Цена: 505 руб. вместо 701 руб.

Это скорее эффектно, чем практично. Бутылки крепятся в холодильнике металлическими крышками. Впрочем, под ними появляется и дополнительное место. Можно положить ломтики сыра или нарезанную колбасу.

Электрическая грелка для ног

Цена: 461 руб. вместо 530 руб.

Шерстяная грелка с подогревом. Тепло обеспечивает специальная подкладка. Работает по проводу. Можно подключить к розетке, а можно к ноутбуку, разъем - USB-A.

В комплекте идет пульт дистанционного управления, с которым можно контролировать температуру грелки. Размер грелки — 38 х 38 х 13 см, материал — плюшевая ткань.

Ортопедическая подушка с охлаждающим гелем

Цена: 1485 руб. вместо 2102 руб.

Фишка подушки - вы почувствуете холод, если ляжете на нее. Для этого на переднюю сторону нанесен специальный гель. Наполнитель - пена. Она обладает эффектом памяти и деформируется под вас.

Размер: 50 х 30 х 10 см. Цвета - белый и синий.

Светодиодная RGB лампочка

Цена: 152 руб. вместо 190 руб.

Управляется с пульта: можно включать/выключать, менять яркость, цвет и режимы. Последних четыре: плавная смена цветов, мигание белого цвета, быстрое или медленное разноцветное мигание.

Лампочка под цоколь Е27. На выбор три мощности: 5, 10, 15 Вт. Чем больше комната, тем мощнее лампочка нужна.

Держатель для зубных щеток и пасты

Цена: 993 руб. вместо 1481 руб.

Держатель легко крепится к любым поверхностям. Есть диспенсер для зубной пасты, также можно прикрепить бритвы. К заказу доступен в двух вариантах. Материал — пластик.

Помимо этого, держатель подсвечивается. Удобно пользоваться в темноте или при низкой яркости в помещении. Подсветка излучает ультрафиолет, убивающий бактерии. Добавлен датчик движения - подсветка включается, когда вы находитесь в радиусе до 1,5 м.





