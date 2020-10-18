На улице резко похолодало. Еще пару недель, и мы увидим снег. Пора доставать теплые вещи и думать, как бы не замерзнуть на улице и сохранить тепло дома. Собрали самые практичные товары с AliExpress, которые точно решат этот вопрос.
Мини-грелка для рук с фонариком и вибрацией
Цена: 630 руб. вместо 927 руб.
Аксессуар на случай, если перчатки не дают достаточного количества тепла. Достал из сумки, включил, и рукам стало теплее. Доступны три уровня температуры, текущая отображается на мини-дисплее.
Емкость аккумулятора — 10 000 мАч, устройство работает до 12 часов непрерывно. Для зарядки требуется до 3 часов. Разъем для подзарядки — microUSB, порт для зарядки смартфонов и аксессуаров — USB-A.
Фишка грелки — универсальность. Это также внешний аккумулятор, фонарик и массажер, разминающий ваши руки с помощью вибрации.
Из отзывов: Все соответствует описанию. Помимо этого, здесь есть массажная вибрация — приятный бонус.
Куртка с электрическим подогревом
Цена: от 2372 руб. вместо 3707 руб.
С виду обычный пуховик. Внутри в области шеи и туловища размещены трубки, по которым проходит теплый воздух. Это позволяет носить межсезонную куртку при низкой температуре.
Материал — полиэстер, заявлена защита от брызг. Размеров шесть: XS/S/M/L/XL/2XL. Цвета два: черный и красный. Интерфейс источника питания — USB.
Режима подогрева три, в зависимости от выбранного меняется цвет индикатора,: тепло (45 ℃, красный) комфорт (35 ℃, белый), энергосбережение: (25 ℃, синий).
Из отзывов: Опробовал куртку, мне подходит. Она очень теплая. Куртка выполнена из грубой ткани. Очень практично ходить зимой.
Тапки с подогревом
Цена: от 645 руб. вместо 1241 руб.
В обычные тапки встраиваются подкладки с подогревом. Вам не нужно хранить их на батарее, чтобы они были теплыми. Кроме того, повысить температуру от розетки быстрее.
Работает подогрев от кабеля, длина шнура — 1,5м. Максимальная температура — 55 ℃. Предлагаются мужской и женский варианты обуви, размеры мужской версии — 39-43, женской — 35–39.
Из отзывов: Обогрев легкий. Чтобы согреть холодную ногу, потребуется 15-30 минут. Подошва слишком тонкая, поэтому ходить в этих тапочках стоит только по ковру. Кроме того, подошванагревается гораздо сильнее, чем остальные части обучи.
Электрическая грелка для ногЦена: 1550 руб. вместо 1824 руб.
А это монолитная шерстяная грелка для ног, не тапки. Хотя принцип тот же: тепло обеспечивает подкладка с подогревом, работает по проводу, его длина — 1,4 м.
В комплекте идет пульт дистанционного управления, с которым можно контролировать температуру грелки. Допустимый диапазон — 40-60 ℃. Размер грелки — 27 х 26 х 22 см, толщина — около 15 см, материал — плюшевая ткань.
Из отзывов: Грелка классная — работает отлично, нагревается быстро. Есть 5 режимов нагрева, с пятым прям горячо. По размеру подойдёт даже на 43-й размер ноги.
Термос с отображением температуры напитка
Цена: от 673 руб. вместо 1270 руб.
Сохранит температуру вашего напитка и отобразит ее на сенсорном HD-дисплее. Оставляет горячую жидкость горячей, а холодную холодной, поддерживает температуру до 12 часов.
Емкость — 500 мл, размер термоса — 22 х 65 см, предлагаются 11 вариантов цвета корпуса.
Из отзывов: Я был в шоке. Пробовал термос для хранения холодной воды. Он действительно выполняет свою работу — вода долгое время оставалась холодной.
Перчатки для работы с сенсорным экраном
Цена: от 944 руб.вместо 1453 руб.
У них большое количество сценариев использования, нам же интересно взаимодействие с сенсорным экраном. Их можно не снимать и пользоваться телефоном. Так, вы сохраните тепло тела.
Материал также защищает от ветра, противоударный, предотвращает скольжение. Перчатки выполнены из дышащего материала, коже будет комфортно в них.
Из отзывов: Хорошие перчатки. Сшиты качественно, швы не торчат. В морозную погоду явно не спасут, а вот в дождь и холодную погоду до минусовой отметки вполне должны справиться.
Зимние перчатки с электрическим подогревом
Цена: 1017 руб. вместо 1452 руб.
В них добавлена система подогрева. Заряжаете, и она синтезирует тепло. Емкость аккумулятора составляет 1000 мАч, система подогрева работает до 4 часов без подзарядки непрерывно.
Материал — искусственная кожа, добавлена подкладка из кораллового флиса.
Из отзывов: Хорошо работает, чувствую себя в тепле. Думаю, что перчатки отлично справятся с работой зимой.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru