На улице резко похолодало. Еще пару недель, и мы увидим снег. Пора доставать теплые вещи и думать, как бы не замерзнуть на улице и сохранить тепло дома. Собрали самые практичные товары с AliExpress, которые точно решат этот вопрос.

Мини-грелка для рук с фонариком и вибрацией

Цена: 630 руб. вместо 927 руб.

Аксессуар на случай, если перчатки не дают достаточного количества тепла. Достал из сумки, включил, и рукам стало теплее. Доступны три уровня температуры, текущая отображается на мини-дисплее.

Емкость аккумулятора — 10 000 мАч, устройство работает до 12 часов непрерывно. Для зарядки требуется до 3 часов. Разъем для подзарядки — microUSB, порт для зарядки смартфонов и аксессуаров — USB-A.

Фишка грелки — универсальность. Это также внешний аккумулятор, фонарик и массажер, разминающий ваши руки с помощью вибрации.

Из отзывов: Все соответствует описанию. Помимо этого, здесь есть массажная вибрация — приятный бонус.

Куртка с электрическим подогревом

Цена: от 2372 руб. вместо 3707 руб.

С виду обычный пуховик. Внутри в области шеи и туловища размещены трубки, по которым проходит теплый воздух. Это позволяет носить межсезонную куртку при низкой температуре.

Материал — полиэстер, заявлена защита от брызг. Размеров шесть: XS/S/M/L/XL/2XL. Цвета два: черный и красный. Интерфейс источника питания — USB.

Режима подогрева три, в зависимости от выбранного меняется цвет индикатора,: тепло (45 ℃, красный) комфорт (35 ℃, белый), энергосбережение: (25 ℃, синий).

Из отзывов: Опробовал куртку, мне подходит. Она очень теплая. Куртка выполнена из грубой ткани. Очень практично ходить зимой.

Тапки с подогревом

Цена: от 645 руб. вместо 1241 руб.

В обычные тапки встраиваются подкладки с подогревом. Вам не нужно хранить их на батарее, чтобы они были теплыми. Кроме того, повысить температуру от розетки быстрее.

Работает подогрев от кабеля, длина шнура — 1,5м. Максимальная температура — 55 ℃. Предлагаются мужской и женский варианты обуви, размеры мужской версии — 39-43, женской — 35–39.

Из отзывов: Обогрев легкий. Чтобы согреть холодную ногу, потребуется 15-30 минут. Подошва слишком тонкая, поэтому ходить в этих тапочках стоит только по ковру. Кроме того, подошванагревается гораздо сильнее, чем остальные части обучи.

Электрическая грелка для ног

А это монолитная шерстяная грелка для ног, не тапки. Хотя принцип тот же: тепло обеспечивает подкладка с подогревом, работает по проводу, его длина — 1,4 м.

В комплекте идет пульт дистанционного управления, с которым можно контролировать температуру грелки. Допустимый диапазон — 40-60 ℃. Размер грелки — 27 х 26 х 22 см, толщина — около 15 см, материал — плюшевая ткань.

Из отзывов: Грелка классная — работает отлично, нагревается быстро. Есть 5 режимов нагрева, с пятым прям горячо. По размеру подойдёт даже на 43-й размер ноги.

Термос с отображением температуры напитка

Цена: от 673 руб. вместо 1270 руб.

Сохранит температуру вашего напитка и отобразит ее на сенсорном HD-дисплее. Оставляет горячую жидкость горячей, а холодную холодной, поддерживает температуру до 12 часов.

Емкость — 500 мл, размер термоса — 22 х 65 см, предлагаются 11 вариантов цвета корпуса.

Из отзывов: Я был в шоке. Пробовал термос для хранения холодной воды. Он действительно выполняет свою работу — вода долгое время оставалась холодной.

Перчатки для работы с сенсорным экраном

Цена: от 944 руб.вместо 1453 руб.

У них большое количество сценариев использования, нам же интересно взаимодействие с сенсорным экраном. Их можно не снимать и пользоваться телефоном. Так, вы сохраните тепло тела.

Материал также защищает от ветра, противоударный, предотвращает скольжение. Перчатки выполнены из дышащего материала, коже будет комфортно в них.

Из отзывов: Хорошие перчатки. Сшиты качественно, швы не торчат. В морозную погоду явно не спасут, а вот в дождь и холодную погоду до минусовой отметки вполне должны справиться.

Зимние перчатки с электрическим подогревом

Цена: 1017 руб. вместо 1452 руб.

В них добавлена система подогрева. Заряжаете, и она синтезирует тепло. Емкость аккумулятора составляет 1000 мАч, система подогрева работает до 4 часов без подзарядки непрерывно.

Материал — искусственная кожа, добавлена подкладка из кораллового флиса.

Из отзывов: Хорошо работает, чувствую себя в тепле. Думаю, что перчатки отлично справятся с работой зимой.





