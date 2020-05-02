Самоизоляция - это повод лучше обустроить жилье. Вы постоянно находитесь в нем, а значит раздражающие факторы становятся заметнее. Собрали для вас лоты, которые сделают ваш лучше - для практичности и уюта.

Цена: 1533,45 руб. вместо 2190,86 руб. (-30%)

Этот прибор создан так, что ваши стекла не будут запотевать. Тем не менее, любой увлажнитель стоит ставить подальше от электроники, потому что капли могут осесть на материнской плате, и она выйдет из строя. Режима работы два, объем - 300 мл.

Такой увлажнитель воздуха может стать и стильным элементом интерьера. Он миниатюрный, корпус алюминиевый, цвета нейтральные - черный или темно-серебристый. Прибор выглядит дорого и смотрится гармонично почти с любой мебелью или салоном авто.

Из отзывов: «Работает хорошо, очень качественный материал (алюминий), 100% рекомендуется к использованию».

Цена: 3312,73 руб. вместо 6250,43 руб. (-47%)

Выбор для тех, кто находится в частном доме на самоизоляции. Пластины гриля выполнены из литого алюминия, покрытие антипригарное, предусмотрен поддон для сока.

Из отзывов: «Доставка - неделя курьером DPD до двери. Качество изготовления очень понравилось. Реально выглядит лучше, чем на фото. Разогрев до рабочей температуры 2 минуты 34 секунды от комнатной. Любителям стейков, всевозможных сэндвичей, бургеров и печёных овощей, уверен, лучше и не придумаешь, особенно по такой лояльной цене. Рекомендую!»

Цена: 1636,24 руб. вместо 2071,19 руб. (-21%)

Можете разместиться в любом удобном месте вдали от стола с классической лампой и с комфортом читать книгу или сидеть в ноутбуке. Уровня яркости три. Ручка деревянная. Она выполнена так, что лампу можно и поставить на плоскость, и подвесить на крючок. В общем, максимально мобильный аксессуар для дома.

Из отзывов: их пока нет.

Цена: 3352,98 руб. вместо 4089,00 руб. (-18%)

Чайник не только нагревает воду, но и поддерживает заданную температуру. Какую - установите сами. Корпус выполнен из двух материалов - нержавеющей стали внутри и полипропилена снаружи. Второй обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему вы не получите ожогов.

Из отзывов: «Хороший чайник. Вилка нормальная сразу. Важный момент. Т.к. чайник "европейский", то прога MiHome не находит его в регионе "Китай". Если поменять на Европу (Германия, например), то находит сразу. Если у вас уже есть устройства Сяоми которые работают только в китайском регионе, то это становится неудобно. Но есть решение: качаете исправлению и русскоязычную (!) версию здесь https://www.kapiba.ru и все работает без региональных ограничений».

455,67 - 629,80 руб. вместо 650,51 - 899,82 руб. (-30%)

Гирлянда вешается на занавеску и светится. Судя по комментариям, люди пользуются ими и не на новый год. Такой элемент интерьера заменит вам настольную лампу, если вы не читаете и не работаете за ноутбуком.

Из отзывов: «Игрушка понравилась, восемь режимов, свет яркий. Для создания праздничного настроения и украшения комнаты само то! Попробую ёлку украсить, видел подобное, красиво. Смутила толщина проводов светодиодов, очень тонкие и хлипенькие. Резмотать и смотать пару раз и сломаться может. Надеюсь на пару раз использования хватит».

Цена: 8073,50 руб. вместо 12050,00 руб. (-33%)

Наведет порядок в доме за вас. 120 минут работы без подзарядки, уборка по расписанию - время можете задать в мобильном приложении. Робот компактный и эргономичный.

Из отзывов: «Купила робот-пылесос на зимней распродаже. Доставка из РФ. Трек отслеживался полностью, доставка до двери курьером. В пути из Москвы 6 дней! Коробка с пылесосом в другой коробке. Все целое, ничего не пострадало. Помимо самого пылесоса в коробке находится: ️инструкция (есть русский язык) ️гарантийный талон (не заполнен) ️запасной фильтр ️две запасные щётки (правая и левая) ️пульт управления ️зарядное устройство ️две батарейки для пульта Сам пылесос немного больше, чем я ожидала, на двух колёсиках. Довольно таки шумный, под него не поспишь, хотя большинство отзывов указывают на то, что он тихий, не заметила. Спросила у продавца, он ответил, что шум не должен превышать 68 дБ. Принцип работы: кнопка включения есть на пульте и на самом пылесосе. 3 режима уборки: зигзаг, точечно (по кругу ездит) и хаотично. Можно настроить на пульте, чтобы пылесос убирал в определённый промежуток времени либо автоматически в определённое время начинал уборку. Есть кнопка «домой».

Цена: 371,28 руб. вместо 843,82 руб. (-56%)

Идеальный подарок для гика - персонаж из «Стражей галактики». Впрочем, он подойдет и не фанатам комиксов. Живое дерево, из головы которого растет цвет - выглядит крипово и привлекает внимание.

Из отзывов: «Он великолепен, я в восторге, дети говорят, как мило)))) друзья интересуются где взяла... А так не хочется никому говорить мой Грут, пусть будет только у меня такой».

Цена: 58,30 - 266,19 руб. вместо 80,55 - 369,75 руб. (-28%)

Недорогой прибор для кастомизации крана. Поворачивается на 360 градусов, подача воды настраивается - она может литься одной струей или несколькими.

Из отзывов: «Все хорошо, работает, на стандартную резьбу подошло, в режиме душа очень мощные струи, и воду можно открывать в половину обычного напора».

Цена: 144,99 руб. вместо 207,12 руб. (-30%)

Сценариев использования масса. В кресле за работой, на диване, под ноги. Компактная. Цвета два: красный или синий. Материалы - флок и поливинилхлорид.

Из отзывов: «отличная подушка, занимает мало места. подходит для походов. трек отслеживается, спасибо продавцу».





