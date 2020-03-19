Карантин способен если не парализовать, то замедлить работу компании. Параллельно с этим, ряд организаций давно не держат сотрудников в офисе и отлично справляются с задачами.

Собрали лучшие сервисы для удаленных сотрудников. Организация работы, контроль времени, совместное редактирование - вот это все.

Trello

Назначение: организация работы

Цена: бесплатно

Сайт, iOS, Android.

Это планировщик задач, организующий командную работу. Полезен прежде всего руководителям — в нем удобно отслеживать количество задач и их состояние.

Работа организуется следующим образом. Вы создаете столбцы. Например, «идеи», «в процессе», «сдано» и «принято клиентом». В первом размещаете карточки, это проекты сотрудников.

И перемещаете их в зависимости от их состояния. Например, сотрудник принялся за задачу, переместите ее в столбец «в процессе». Прислал вам готовый — переместите в «сдано», заказчик одобрил — в «принято клиентом». И так далее.

Timely

Назначение: организация работы, самоорганизация

Цена: бесплатно

Сайт, iOS, Android

Сервис для тех, кто работает за часы или просто борется с прокрастинацией. Позволяет автоматически рассчитать трудозатраты и понять цену за выполненную работу.

Timely работает в браузере. Единственное — на компьютер придется установить программу-агент, которая определит активные приложения и проведенное в них время.

Далее Timely нужно настроить под каждого сотрудника. Руководитель выбирает промежуток времени, валюту и цену за определенный отрезок времени.

Помимо организации командной работы, Timely понадобится для самодисциплины. Сервис собирает данные об активности приложений на вашем компьютере и синхронизируется с электронными календарями. Так, он отобразит сколько времени и какими приложениями вы пользовались в течение дня.

Slack

Назначение: общение

Цена: бесплатно, со встроенными покупками

Сайт, iOS, Android



Корпоративный мессенджер создан, чтобы заменить Skype, почту и подобные сервисы.

Одна из фишек Slack — синхронизация с другими сервисами, вроде Google Drive, Google Docs, Twitter, Trello, Hangouts, DropBox, GitHub и другими.

Тарифа три: Free (Бесплатный), Standart (Стандартный) за $6,67 и Plus (Расширенный) за $12,50. В базовой версии вам доступны последние 10 тысяч сообщений, интеграция с 10 приложениями и 5 Гбайт хранилища для каждого пользователя. В платных версиях ограничения снимаются.

Zoom

видеоконференции

Цена: бесплатно, со встроенными покупками

Сайт, iOS, Android



Сервис позволяет бесплатно организовать конференцию до 100 участников. Один участник выступает в качестве организатора и приглашает в видеозвонок остальных людей, которым не обязательно даже иметь учетную запись.

У сервиса есть ограничение. В бесплатной версии длительность конференции — до 40 минут. В платной она длится неограниченное количество времени. Помимо этого, вы получаете возможность управлять записями собеседников, назначать организаторов конференции и создавать отчеты.

Google Drive

Назначение: хранение и передача файлов

Цена: бесплатно, со встроенными покупками

Сайт, iOS, Android



Лучшие сервисы у вас под рукой. Фишка этого — щедрость разработчика. Бесплатно Google предоставляет 15 Гбайт места. Для сравнения, на Dropbox это всего 2 Гбайт, а на Яндекс.Диске 10 Гбайт.

Google Drive позволяет совместно редактировать файлы. Доступ к хранилищу настраивается. Содержимое файла или папки может быть доступно определенным аккаунтам или всем. Также возможность редактировать файлы другими юзерами настраивается.

Google Docs

Назначение: редактирование текстов

Цена: бесплатно

iOS, Android



Самый удобный сервис для редактирования текстов, а конкретно — здесь наиболее удобная система правок. Интегрирован в Google Drive. Плюса два - документы не занимают места в облаке, а весь набор инструментов доступен бесплатно.

Работает это следующим образом. Копирайтер сдает текст. Редактору чтобы оставить правку, нужно выделить кусок текста, выбрать «Оставить комментарий» и написать замечание. Автор может не согласиться и ответить на комментарий, прежде чем исправлять текст.

Кроме того, сервис удобен, если текст редактирует не один человек. Текст могут править редактор и клиент. Если оба авторизованы в Google, комментарии будут оставлены с указанием имени, и автор не запутается.

World Time Buddy

Назначение: определение времени в разных часовых поясах

Цена: бесплатно

Сайт, iOS, Android



Конвертер часовых поясов. Подойдет, если ваш сотрудник на время карантина сменил местоположение. За считанные секунды найдите его время и спланируйте обсуждение проекта или дедлайн, не доставив неудобство ни одной стороне.

World Time Buddy синхронизирован с сервисами Google. Можете назначить видеоконференцию или отправить электронное письмо с указанием часовых поясов разных городах или странах.

Теперь у вашей команды не должно возникнуть неудобств при работе из дома, если никого из сотрудников не магнитит диван. Ряд сфер полноценно может работать без офиса, пользуйтесь.





