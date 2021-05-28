Роутер — устройство, на которое мы смотрим один раз в жизни — проводя интернет в квартиру или дом. Мы не знаем, какие у него параметры и какие стандарты сети он поддерживает. Между тем, маршрутизаторы сделали большой шаг вперед за последние полтора года — их мощность увеличилась в четыре раза, а число одновременно подключенных девайсов достигло десятка, спасибо новому стандарту сети Wi-Fi 6.
Один из таких роутеров — Mercusys MR70X. Он предлагает новый стандарт сети, а в дополнение к этому дает увеличенный радиус приема сигнала и повышенный уровень безопасности данных.
Wi-Fi 6: скорость сети в четыре раза выше
У Mercusys MR70X количество подключений увеличивается в четыре раза по сравнению с Wi-Fi 5 благодаря технологиям MU‑MIMO и OFDMA. Роутер обменивается данными сразу с несколькими устройствами, что улучшает эффективность передачи данных и пропускную способность всей сети, а также снижает уровень задержек в играх, что будет особенно полезно для геймеров.
Кроме того, Wi-Fi 6 позволяет воспроизводить видео в формате 4К на двух и более устройствах одновременно, и маршрутизатор выдержит нагрузку. Скорость передачи данных у роутеров с Wi-Fi 6 втрое выше, чем у аппаратов с Wi-Fi 5. Благодаря 1024‑QAM и длинному символу OFDM общая скорость MR70X может достигать 1800-1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц.
Перспективная технология: почему вам нужен роутер с Wi-Fi 6
Это будущее, а думать о работе в сети нового стандарта нужно уже сейчас. Поэтому если вы задумываетесь о покупке нового роутера, стоит брать модель исключительно с Wi-Fi 6.
Есть поддержка BSS Color. Технология помогает снизить влияние соседних точек доступа. Когда зоны нескольких точек доступа перекрываются, они мешают друг другу начать передачу, с ней проблема решается.
Также добавлена технология Smart Connect. Это объединение двух SSID (от 2,4 и 5 ГГц) в один единый. Клиент подключается к единому SSID, далее роутер решает, на какой диапазон направить устройство (будет направлять туда, где лучше сигнал, выше скорость, меньше загруженность).
Wi-Fi во всём доме
Равномерное покрытие — проблема больших квартир и домов. Если площадь помещения больше 80 квадратных метров, в нем образуются зоны со слабым сигналом. Решение проблемы — покупка дополнительных роутеров и усилителей сигнала Wi-Fi, в случае с Mercusys MR70X инженеры предотвратили появление этой проблемы.
На нем расположены четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления вкупе с новейшими технологиями. Они обеспечивают отличный сигнал во всем доме. Добавлена технология Beamforming. Она обнаруживает подключенные устройства и концентрирует сигнал Wi‑Fi в их направлении, так стабильность подключения увеличивается.
По итогам теста порадовала стабильность сети. С менее мощным диапазоном 5 ГГц маршрутизатор полностью покрывает квартиру на 80 квадратных метров и обеспечивает быстрым интернетом по всему помещению.
Надежная защита
Равномерное покрытие — проблема больших квартир и домов. Если площадь помещения больше 80 квадратных метров, в нем образуются зоны со слабым сигналом. Решение проблемы — покупка дополнительных роутеров и усилителей сигнала Wi-Fi, в случае с Mercusys MR70X инженеры предотвратили появление этой проблемы.
На нем расположены четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления вкупе с новейшими технологиями. Они обеспечивают отличный сигнал во всем доме. Добавлена технология Beamforming. Она обнаруживает подключенные устройства и концентрирует сигнал Wi‑Fi в их направлении, так стабильность подключения увеличивается.
При подключении к 5 ГГц роутер стабильно выдает скорость до 380 Мбит/с. Тест проводился на Macbook Pro 13 2017 года без тачбара. Вместе с ним к роутеру было подключено шесть других устройств.
При подключении телефона с WiFI 6 скорость упирается в 395 мбит/с, предоставленные провайдером. Замер осуществлялся с iPhone 12 Pro.
При подключении телефона с WiFI 6 скорость упирается в 395 мбит/с, предоставленные провайдером. Замер осуществлялся с iPhone 12 Pro.
По итогам теста порадовала стабильность сети. С менее мощным диапазоном 5 ГГц маршрутизатор полностью покрывает квартиру на 80 квадратных метров и обеспечивает быстрым интернетом по всему помещению.
Другие технологии, обеспечивающие безопасность данных:
- Защита от атак полного перебора — обеспечит сохранность даже ненадёжных паролей
- Forward Secrecy предотвратит доступ к любым полученным данным даже при компрометации сеансовых ключей
- 128-битное шифрование. Оно считается невзламываемым и создает активную защиту от угроз и вторжений
Энергосбережение
На расход энергии любого устройства влияют фоновые процессы. Чем их больше, тем быстрее девайс разрядится. Прием сигнала сети — один из таких. Устройство подключено к Wi-Fi все время, пока оно работает. Важно, чтобы роутер был энергоэффективным, чтобы подключенные аппараты работали как можно дольше.
Mercusys MR70X соответствует требованию, спасибо технологии Target Wake Time. Она снижает энергопотребление мобильных и IoT-устройств при передаче данных для продления времени работы аккумулятора.
Коробка и комплектация
Приходит роутер в яркой глянцевой красно-черной коробке. На передней стороне нарисован сам маршрутизатор, на задней расписаны основные характеристики преимущества модели.
Внутри плотная упаковка из картона и роутер, весь покрытый пленками. В комплект к нему идут короткий метровый ethernet-кабель, блок питания и инструкция по эксплуатации.
Дизайн и эргономика
И плюс, и минус корпуса — в некоторых областях он глянцевый. С одной стороны, это стильно, аппарат органично впишется в интерьер. С другой, такая поверхность легко царапается, плюс на ней видны пыль и отпечатки пальцев.
Процесс подключения
Настройка обоих роутеров требует трёх шагов:
- подключите два провода - питание и сеть
- найдите сеть роутера в списке доступных
- введите данные, придумайте пароль и войдите
Настраивается роутер тоже просто. Как только вы подключите его к розетке, он появится в списке доступных сетей. Выбираете и в адресной строке браузера вводите 192.168.1.1. Вам откроются настройки Mercusys MR70X. Из плюсов — наличие русского языка в интерфейсе, что многократно упрощает процесс настройки.
Доступ к настройкам роутера можно получить и через смартфон. Механика чуть другая: подключаетесь к сети, в браузере набираете mwlogin.net, вводите логин и пароль.
Мнение
Mercusys MR70X стоит 2990 рублей. Это идеальный выбор, если вы геймер или пользователь интернета вещей. В первом случае вам понравится быстрый интернет, во втором — возможность подключить десяток устройств и пользоваться сетью без снижения скорости передачи данных.
Впрочем, даже если вы просто зависаете в соцсетях, не пользуетесь интернетом вещей и вам не требуется сверхбыстрый интернет, на Mercusys MR70X стоит обратить внимание. Wi-Fi 6 — это будущее. Роутер покупается на всю жизнь, сменить его заставит только поломка имеющегося устройства или переезд. Уже сейчас стоит подумать о технологиях, которые станут актуальны через несколько лет. Все больше флагманских устройств получают его поддержку, рациональное решение — взять роутер с Wi-Fi 6.
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