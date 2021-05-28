







При подключении телефона с WiFI 6 скорость упирается в 395 мбит/с, предоставленные провайдером. Замер осуществлялся с iPhone 12 Pro.





При подключении к 5 ГГц роутер стабильно выдает скорость до 380 Мбит/с. Тест проводился на Macbook Pro 13 2017 года без тачбара. Вместе с ним к роутеру было подключено шесть других устройств.При подключении телефона с WiFI 6 скорость упирается в 395 мбит/с, предоставленные провайдером. Замер осуществлялся с iPhone 12 Pro.



По итогам теста порадовала стабильность сети. С менее мощным диапазоном 5 ГГц маршрутизатор полностью покрывает квартиру на 80 квадратных метров и обеспечивает быстрым интернетом по всему помещению.







Равномерное покрытие — проблема больших квартир и домов. Если площадь помещения больше 80 квадратных метров, в нем образуются зоны со слабым сигналом. Решение проблемы — покупка дополнительных роутеров и усилителей сигнала Wi-Fi, в случае с Mercusys MR70X инженеры предотвратили появление этой проблемы.На нем расположены четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления вкупе с новейшими технологиями. Они обеспечивают отличный сигнал во всем доме. Добавлена технология Beamforming. Она обнаруживает подключенные устройства и концентрирует сигнал Wi‑Fi в их направлении, так стабильность подключения увеличивается.