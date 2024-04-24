TikTok поставили на таймер — блокировка в США всё ближе

Президент США Джо Байден подписал пакет документов помощи иностранным государствам, включающий законопроект о запрете TikTok в стране в том случае, если китайская материнская компания ByteDance не избавится от этого приложения максимум в течение года.
Этот законопроект запускает отсчёт времени до того момента, когда ByteDance должна решиться на важный шаг. У компании есть девять месяцев на заключение сделки с одной из американских организаций, но Байден может продлить этот срок на три месяца, если увидит прогресс.
Недавно казалось, что после принятия закона в Палате представителей в качестве отдельного законопроекта он застопорится в Сенате, но политические маневры помогли провести его на стол Байдена вместе с законами об иностранной помощи, что заставило Сенат рассматривать эти документы вместе. Срок, предоставленный ByteDance на продажу TikTok, увеличился с 6 до 12 месяцев, что заставило некоторых законодателей поддержать инициативу.
Представитель TikTok в США Алекс Хаурек сообщил, что компания планирует оспорить закон в суде, что в конечном итоге может увеличить сроки, если суды отложат его вступление в силу до вынесения решения. Также остается открытым вопрос о том, как отреагирует Китай и позволит ли он ByteDance продать TikTok вместе с его главным активом — алгоритмами, которые заставляют пользователей надолго оставаться в приложении и часто возвращаться в него.
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