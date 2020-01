Компания Procter & Gamble представила на международной выставке бытовой электроники CES 2020 шесть умных товаров для дома. IoT-продукты показали крупнейшие бренды, входящие в портфолио P&G, среди которых Oral-B, Gillette, Pampers и другие. Каждая из новинок сочетает в себе глубокое понимание нужд потребителя и инновационные технологии, которые выводят использование товаров повседневного спроса на новый уровень.Впервые стенд P&G LifeLab был представлен на выставке CES в 2019 году, а в этом году компания представила шесть новых продуктов:Система для ухода за полостью рта Oral-B iO: двигатель с магнитным приводом без трения равномерно распределяет энергию на концы щетинок электрической зубной щетки, создавая мягкие микровибрации, которые обеспечивают удаление зубного налета и плавную бесшумную чистку.Умные подгузники Lumi от Pampers: система собирает данные в реальном времени и обеспечивает интуитивный подход, помогая родителям предугадывать потребности малыша. Система Lumi объединяет видео-няню, два датчика активности, закрепленные на подгузнике, и мобильное приложение, на которое поступает информация о том, что подгузник пора сменить, а также данные об активности и продолжительности сна ребенка.Charmin RollBot — робот, контролируемый со смартфона, доставит новый рулон туалетной бумаги прямо к ногам владельца, если ее запас в туалетной комнате неожиданно подошел к концу.AIRIA — сетевая система ароматизации дома. Технологии нагрева и диффузионного распыления ароматизаторов позволяют преобразить атмосферу дома одним нажатием кнопки, выбрав аромат и его интенсивность. Airia использует интеллектуальную технологию распределения до 100 000 капель аромата в секунду. Пользователи могут настроить свой домашний аромат и откалибровать его до точного уровня.Система Opte Precision Skincare — персонализированный тональный принтер для ухода за кожей. Система сканирует кожу, выявляет зоны гиперпигментации и точечно наносит корректирующую сыворотку для достижения ее естественной красоты.Технология подогреваемых лезвий Heated Razor от GilletteLabs: нагревательный элемент в бритвенной системе разогревает лезвия менее чем за секунду, что повышает качество бритья и создает на коже приятное ощущение горячего полотенца. Дебют The Heated Razor by GilletteLabs на CES состоялся в 2019 году. Продукт получил огромное количество восторженных отзывов и сразу несколько престижных наград, среди которых Best of CES 2019 People’s Choice Award и Men’s Health Grooming Award. Бритвенный станок Gillette Labs Heated Razor продаётся в том числе в России.