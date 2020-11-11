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Это лучшее время для покупки крупных товаров, вроде смартфонов, компьютеров и бытовой техники. Собрали 8 лучших мобильных устройств.

Начальный уровень

Xiaomi Redmi 9

Цена: от 9790 руб. вместо 13 054 руб.

Смартфон для тех, кто готов отдать за мобильное устройство минимум денег. Он порадует автономностью. Емкость аккумулятора — 5020 мAч, а процессор MediaTek Helio G80 не требует больших мощностей, поэтому аппарат работает без подзарядки до двух с половиной дней при умеренном пользовании.

По остальным параметрам смартфон достойный. Объем оперативной памяти — 4 Гб, разъем — USB-C, камера — 13+8+5+2 Мпикс. Материал корпуса — пластик, вес — 198 г. Оно эргономично — пластик не скользит, а в руке смартфон лежит удобно за счет грамотной балансировки корпуса.

POCO X3 NFC

Третья модель линейки игровых смартфонов. На этот раз мощность замаскирована другими достойными параметрами, и на первый взгляд устройство кажется просто сбалансированным. Хотя производительность — его большой плюс на фоне конкурентов.

Процессор — Snapdragon 732G, он позволяет записывать 4K-видео с активным HDR. В играх он работает без ограничений — в PUBG Mobile выдает стабильные 30 fps.

Камера устройства достойная — 64+13+2+2 Мпикс. Объем оперативной памяти — 6 Гб, емкость аккумулятора — 5160 мAч, NFC.

realme 6

Цена: 16 975 руб. вместо 25 336 руб.

Наиболее прогрессивный смартфон из среднебюджетных. Это самый доступный девайс с экраном 90 Гц, изображение будет более плавным.

В остальном экран классический для ценовой категории от 15 000 до 25 000 рублей. Тип матрицы — IPS, диагональ — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+. Единственный минус — технология IPS не позволяет разместить сканер отпечатка пальца под экраном, поэтому он расположен на боковой грани и совмещен с кнопкой питания.

По другим характеристикам это тоже оптимальный смартфон за свою цену. Процессор — MediaTek Helio G90T, память 8+128 Гб, аккумулятор 4300 мAч, NFC, камера 64+8+2+2 Мпикс.

Средний класс

POCO F2 Pro

Цена: от 31 634 вместо 44 555 руб.

Второе поколение линейки. Модель соответствует ее идеологии — железо должно быть как можно более совершенным. Смартфон удивляет сразу тремя особенностями: процессор — Snapdragon 865, чип памяти — LPDDR5, чип флеш-памяти — UFS 3.1, система охлаждения — LiquidCool 2.0. Это совершенные комплектующими, с которыми смартфон будет летать, решая самые трудные задачи.

С точки зрения других характеристик и возможностей смартфон также хорош. Камера 64 + 13 + 5 + 2 Мпикс, аккумулятор 4700 мАч.

realme X3 SuperZoom

Цена: 32 553 руб. вместо 44 413 руб.

Самый оригинальный смартфон из подборки. Линейка X всегда выделяется: X2 Pro предложил топовое железо и экран 90 Гц, X3 SuperZoom же необычную камеру. Ее фишка — 60-кратный зум. Причем телефото-камера оснащена оптической стабилизацией — при съемке с увеличением кадр не будет трястись.

По остальным параметрам камера также достойная. Разрешение — 64 + 8 + 8 + 2 Мпикс. Процессор прошлогодний — Snapdragon 855. С одной стороны, хотелось бы Snapdragon 865, с другой, лучше так, чем с чипом семейства Snapdragon 700, а эта модель будет актуальной еще минимум три года.

Honor 20 Pro

Цена: от 28 270 руб. вместо 33 654 руб.

Единственный прошлогодний смартфон из подборки. Спустя год он остается актуальным. Тут стоит четвертая камера на 48 + 16 + 8 + 2 Мпикс. Ее главная особенность — светосила основного объектива f/1,4, фото при недостаточной освещенности будут качественнее. Помимо этого, она интересна еще двумя моментами: телефото-объектив 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный, а в главный добавлена оптическая стабилизация.

Процессор — прошлогодний флагманский Kirin 980, аккумулятор — 4000 мАч, экран IPS с диагональю 6,26 дюйма и разрешением Full HD+. У этого смартфона предустановлены сервисы Google, потому что он был презентован до блокировки.

Флагманы

vivo X50 Pro

Цена: от 45 776 руб. вместо 61 043 руб.

Первый смартфон в России с Android 11 из коробки. Впрочем, он больше интересен оболочкой. FunTouchOS все меньше подражает iOS, теперь там шторка уведомлений располагается вверху, а не внизу по типу панели задач. И она полна подобных мелких, но важных изменений с точки зрения практичности и удобства — при переходе с другого Android-смартфона будет легче привыкнуть к новому, а компанию труднее упрекнуть в подражании Apple.

Камера отличная. Разрешение — 48 + 13 + 8 + 8 Мпикс. Радуют ночные фотографии и наличие оптической стабилизации. Процессор — Snapdragon 765G, экран — AMOLED 90 Гц, аккумулятор — 4315 мАч.

OnePlus 8T

Цена: от 40 979 руб. вместо 63 004 руб.

OnePlus — iPhone от мира Android, как бы абсурдно ни звучало. Компания не старается выделить смартфоны чем-то одним, а предлагает набор оптимальных характеристик.

Процессор топовый — Snapdragon 865, экран тоже — диагональ 6,55 дюйма, разрешение 2400 x 1080 пикселей, частота обновления 120 Гц. Оболочка OxygenOS для Android — одна из самых приятных и удобных. Камера не относится ни к плюсам, ни к минусам.





