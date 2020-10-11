Этим летом Chuwi выпустила системный блок, удививший весь мир. Это самый миниатюрный ПК с поддержкой 4К в мире. Тем не менее он может выполнять все функции современного компьютера. Разберем, что он из себя представляет.

Интересный факт: Chuwi открыла краудфандинг на сборку этого ПК на платформе Indiegogo. Необходимая сумма была собрана в первые же часы.

Перейдем к главной фишке устройства — габаритам. Chuwi LarkBox весит всего 127 граммов. То есть он в полтора раза легче среднестатистического смартфона. Для сравнения, iPhone 11 весит 194 г, а системный блок Acer Aspire TC-886 — 7,4 кг.

Размеры системного блока — 61 x 61 x 43 мм. Эта штука легко помещается в карман куртки и не ощущается в рюкзаке. Его без труда можно перевозить и пользоваться в разных помещениях: дома, в офисе, на даче.

В комплекте идет переходник VESA. С его помощью системный блок можно закрепить на задней панели телевизора или монитора, так он не займет места ни на столе, ни под ним. Но даже если вы не воспользуетесь переходником, он не займет лишнего места. По словам производителя, по размерам он сопоставим с яблоком или лимоном.

Разъемов шесть: USB-C, HDMI 2.0, 2x USB A 3.0, microSD, аудиовыход 3.5 мм. Порты располагаются на боковых сторонах корпуса. Микрофон и гарнитуры не поддерживаются. Зато радует скорость кардридера — около 85 МБ/с.

Во все конфигурации ставится адаптер Intel 9461 с одной антенной. Он поддерживает Wi-Fi 5, он же 802.11ac, работающий в диапазоне частот 5 ГГц, и Bluetooth 5.1. Максимальная скорость передачи данных — 433 Мбит/с.

Другая фишка Chuwi LarkBox — это поддержка видео в разрешении 4К. Он вполне может стать альтернативой ТВ-приставке. В процессе проблем не наблюдается. При воспроизведении видео в 4К с YouTube оперативная память забивается лишь наполовину, а процессор не нагружается и наполовину.

В плане производительности Chuwi LarkBox слабый. Процессор — Intel Celeron J4115. Это семейство низкобюджетных офисных процессоров, в плане производительности ему далеко даже до Core i3. Обзорщики отмечают, что даже при просмотре веб-страниц с большим количеством медиаэлементов скорость работы чуть замедляется.

Система охлаждения активная, кулер один. С работой, по словам обзорщиков, она не справляется. Когда температура нагревается до 95 градусов, процессор на пару секунд сбрасывает частоту до 100 МГц. Когда охлаждается до 75 градусов, чип вновь набирает мощность. Вентиляционная решетка располагается в верхней части корпуса.

Объем памяти - 6 + 128 Гб. Оперативной памяти хватит максимум на открытые браузер с пятью вкладками и мессенджер. Если вы запустите игру или видеоредактор, все остальные программы нужно будет закрыть. Видеокарта встроенная, поэтому компьютер запустит разве что старые игры.

Chuwi LarkBox можно найти на AliExpress по цене 17 553 рубля в официальном магазине производителя.





