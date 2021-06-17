Представляем вашему вниманию свежую подборку полезных товаров с AliExpress. Внутри вы сможете обнаружить много функциональных штук, среди которых карманная консоль, автоматический штопор, лазерная рулетка-дальномер и это еще не всё.
Электрический тестер от 662 р.
Незаменимый аксессуар для домашнего ремонта. Эта штука поможет найти утечки электричества и неполадки в проводке. Диапазон обнаружения 12-1000 В. Тестер работает от двух батареек AAA.
Из отзывов: Хорошо работает.
Бутылка-термос Xiaomi от 1178 р.
Бутылка выполнена из нержавеющей стали. Аксессуар доступен в черном, розовом, белом и темно-синем цвете. По словам производителя, температура жидкости сохраняется на протяжении 6 часов. Емкость — 350 мл.
Застежка для шнурков от 35 р.
Гаджет для ленивых, а также для тех, кому не нравятся длинные шнурки на обуви. У продавца в наличии 23 различных цвета, а это означает, что застежку можно будет подобрать в тон к своим кедам.
Из отзывов: заказ получила за 3 недели. Всё соответствует описанию пришло целым и невредимым. 10 баллов. Магазин товар и продавца рекомендую. Благодарю за хороший товар.
Портативная консоль от 1129 р.
Компактная консоль, которая с легкостью помещается в карман. На устройстве уже установлено 500 игр. Ёмкость аккумулятора составляет 400 мАч. Гаджет оснащается 2,4-дюймовым TFT-экраном. Габариты: 101,2x64,2x6,5 мм.
Из отзывов: очень маленькая, много игр. Хорошее качество.
Автоматический штопор Xiaomi от 834 р.
С помощью этого автоматического штопора для вина можно удивить гостей. Устройство заряжается с помощью USB. Есть поддержка быстрой зарядки за 5 минут. Емкость аккумулятора — 550 мАч.
Из отзывов: товар получил, посылка пришла раньше срока. Покупкой очень доволен. Продавца и магазин всем рекомендую.
Лазерная рулетка-дальномер от 2489 р.
Еще один гаджет в нашей подборке, который будет полезен в домашних делах. Лазерная рулетка-дальномер поддерживает приложение Mi home, а это означает, что устройство впишется в экосистему продуктов Xiaomi. Погрешность измерения составляет +/- 2 мм.
Из отзывов: рулетка суперская, цена и доставка огонь! Спасибо продавцу за нужную вещь.
Бесконтактный алкотестер от 1033 р.
Эта штука позволяет быстро определить концентрацию алкоголя в крови. Работает очень просто: включите алкотестер и сделайте глубокий выдох в ингалятор в течение 3-5 секунд. Гаджет заряжается с помощью USB.
Из отзывов: всё нормально упаковано и хорошо работает.
Электрическая отвертка Xiaomi от 2961 р.
Xiaomi демонстрирует, что инструменты могут выглядеть стильно. Отвертка выполнена в лаконичном дизайне. Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч. В комплекте с девайсом идет набор из 12 бит. Механизм может вращаться по часовой стрелке и против. Это позволяет откручивать и закручивать.
Из отзывов: Отвёртку получил. Работает как заявлено, крутит отлично, комплектация соответствует описанию. Обработали и отправили заказ быстро. Рекомендую продавца и магазин.
Мусорный контейнер с минималистичным дизайном от 1919 р.
Мусорная корзина отлично впишется в светлые интерьеры. У неё ножки «под дерево», а верхний люк открывается с помощью легкого нажатия. Ширина предмета 22 см, а высота вместе с ножками — 36,3 см.
Из отзывов: Очень современный вид и отличное качество.
USB Wi-Fi-адаптер Xiaomi от 1154 р.
Это очень миниатюрный Wi-Fi-адаптер. Его размеры приблизительно соответствуют ресиверам для мышек и клавиатур. Гаджет поддерживает беспроводное соединение 2,4 ГГц с максимальной скоростью передачи данных до 150 мбит/с.
Из отзывов: Заказал уже второй! Меня устраивает. Работает хорошо, также рекомендую продавца! Мега-быстрая доставка. Очень приятно!
Декоративные часы от 913 р.
Часы работают от разъема USB, а на случай отключения для сохранения настроек предусмотрена возможность питания от батарейки CR2032. Размеры: 24x9x4 см. С помощью крепления на тыльной стороне устройство можно закрепить на стене.
Из отзывов: Часы огонь, своих денег стоят точно! Очень светлые, но можно уменьшить яркость, сначала не разобрался как настроить, но потом внимательно рассмотрел инструкцию и понял что да как.
Автомобильный очиститель воздуха Xiaomi от 10 256 р.
Гаджет очищает воздух в салоне автомобиля за 3-7 минут. Рециркуляцию обеспечивают два встроенных вентилятора. Управлять девайсом можно с помощью приложения Mi Home. Очиститель крепится за подголовником кресла.
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